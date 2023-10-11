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EXEED تطلق سيارتها الفاخرة RX في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة

10/11/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضـــافت العاصـمة القطرية الدوحة معرض جنيف الدولي للسيارات المرموق والشهير والذي يقام خارج سويسرا لأول مرة على الإطلاق خلال الفترة ما بين 5 و 14 أكتوبر الجاري، حيث يجمع هذا المعرض كبرى الشركات العالمية بهدف عرض أحدث التكنولوجيا والابتكارات في قطاع صناعة السيارات، بالإضافة إلى الكشف عن مختلف طرازات السيارات الفارهة، والرياضية، ونادرة، والكلاسيكية.
وفي سياق هذا الحدث العالمي البارز، تم تسليط الضوء على «RX» كأحدث سيارة ضمن أسطول العلامة التجارية «EXEED»، والتي ومن المتوقع أن تكون عنصرا جديدا بارزا وفارقا في أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط، فهي تجمع ما بين أسلوب جديد في التصميم وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أنظمة التحكم المستمر في التخميد (Continuous Damping Control)، مما يتيح للسائق رؤية وإحساس هذه الكفاءة والإبداع من الخارج وخلف المقود.
على مدى أكثر من قرن من الزمن، كان معرض جنيف الدولي للسيارات في طليعة المعارض المتخصصة بالسيارات، حيث مهد الطريق للكشف عن العديد من السيارات الرائدة، وعبر السنوات، تطور دور المعرض الذي تم تدشينه في عام 1905، ليصبح منصة لإطلاق أكثر السيارات فخامة وتطورا وابتكارا في الأسواق العالمية. يذكر أن معرض جنيف الدولي للسيارات استضاف هذا العام أكثر من 30 علامة تجارية عالمية في الدوحة.
تجاوز هذا الحدث الرائد دوره كمعرض سنوي، حيث شهد مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى جانب العديد من الأماكن البارزة في قطر، إقامة العديد من فعاليات المعرض المتنوعة وعرض مختلف السيارات الفاخرة والرياضية والنادرة والكلاسيكية، كما تمكن زوار المعرض من قيادة السيارات في العديد من الأماكن المختلفة في قطر كحلبات السباق والكثبان الصحراوية، علما بأن المعرض تزامن أيضا مع إقامة سباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى للفورمولا 2023، والذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، ليرسخ بذلك مكانة المعرض كالحدث الأهم في عالم السيارات في الشرق الأوسط في 2023.
شهد معرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، عرض «RX» والتي تعد أيقونة وتحفة فنية تجسد فلسفة «EXEED» الرائدة في التصميم والتي تدعى «فن الضوء»، الذي يمزج بين براعة التكنولوجيا وروح التميز في كل تفاصيل تصميم الـ «RX»وخصوصا في مظهرها الخارجي الذي يدمج الجمال مع الذكاء التكنولوجي.
ونظير استثنائية وريادة تصميمها، حازت «EXEED RX» الجائزة الذهبية في حفل توزيع جوائز التصميم الدولي لعام 2022، حيث تؤكد هذه الجائزة دور مفهوم «فن الضوء» في ترسيخ مكانة «EXEED» كعلامة تجارية سباقة في تحديد التوجهات المستقبلية في قطاع صناعة السيارات.
يقدم المظهر الجانبي لـ «RX» بخطوطه الانسيابية وأبعاده المدروسة بدقة، إعادة لتعريف مفهوم الجمال في سيارات الدفع الرباعي التقليدية، ويضفي التصميم المنحني للسقف أناقة وفخامة لها، في حين يمكن للسيارة تحقيق تصاعد فائق لسرعتها نتيجة لأبعادها النسبية الهندسية ولهياكل التعليق الأمامية والخلفية القصيرة، ويسهم تصميم محاور العجلات بقياس 20 بوصة في تقليل مقاومة الرياح وزيادة راحة السائق وقدرته على التحكم أثناء القيادة.
وتؤكد ريادة العلامة التجارية «EXEED» التزام الغانم أوتوموبيل، إحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، وإيمانها الراسخ بالتعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية وتقديم أفضل معايير الجودة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وفريدة من نوعها لعملائها في الكويت.
تضمن الغانم أوتوموبيل لعملائها راحة البال على مدى سبع سنوات عند شراء سيارات «EXEED»، وذلك من خلال ضمان المصنع الشامل لمدة 7 سنوات، و7 خدمات صيانة مجانية، و7 سنوات من المساعدة على الطريق.

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