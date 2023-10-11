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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

10/11/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمس مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أشارت تصريحات تميل إلى التيسير من جانب مسؤولين في البنوك المركزية الأميركية إلى أن أسعار الفائدة بلغت الذروة على الأرجح.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1871.90 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 29 سبتمبر أيلول. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6% إلى 1886.30 دولارا.
وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو «التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي البنوك المركزية التي تقول إن السوق ربما تكون قوية بما فيه الكفاية نظرا لارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة تثير بشكل أساسي بعض التكهنات حول ما إذا كنا قد شهدنا الذروة في أسعار الفائدة الأميركية».
وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، إن البنك المركزي الأميركي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك، بينما قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس «من الممكن» ألا تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.5582% ، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى منذ عام 2007 الذي سجلته الأسبوع الماضي.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة الضغط على الدولار وعوائد السندات مع زيادة الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 879.95 دولارا، والبلاديوم 0.7% إلى 1161.44 دولارا.

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