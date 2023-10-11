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101 مليار دولار عقود مشاريع البناء في الشرق الأوسط خلال النصف الأول

10/11/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة «جيه إل إل»، إن عقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت قيمتها 101 مليار دولار.
وأوضحت «جيه إل إل»، أن المملكة العربية السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع بمبلغ 44 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة 23 مليار دولار، مبينة أن السوقين سجلا ارتفاعا في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن السعودية أرست عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة ملياري دولار.
وأشارت إلى أن القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 3 تريليونات دولار، استحوذت المملكة على الحصة الأكبر بنحو 35%، أي ما يقدر بـ 1.3 تريليون دولار، فيما بلغت حصة كل من مصر والإمارات 500 مليار دولار لكل منهما.
وتوقعت أن ينمو سوق الإنشاءات في السعودية بمعدل سنوي وسطي قدره 4% بين عامي 2024 و2027، موضحة أن هذا النمو يأتي مدفوعا بجهود التنويع الاقتصادي التي تعد جزءا من «رؤية 2030».
كما توقعت نمو قيمة سوق الإنشاءات في الإمارات بمعدل سنوي وسطي يتجاوز 3% بين عامي 2024 و2027، مدعوما بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات، بما في ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.

MENAFN11102023000130011022ID1107228928

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