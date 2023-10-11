5 8 مليارات دينار فاتورة استيراد السلع بالكويت بزيادة 14%



302 مليون دينار مشتريات الكويت من الأدوية.. و133 مليوناً للعطور

320 مليون دينار قيمة واردات الكويت من الأحجار الكريمة والذهب

54.3 مليون دينار إنفاقاً على السجائر والشيشة في أول 6 أشهر من 2023 36 مليون دينار واردات البن والشاي.. والكاكاو ومحضراته بلغت 31.65 مليوناً

علي إبراهيمكشفت بيانات رسمية أن فاتورة السلع المستوردة في الكويت ارتفعت أكثر من 14% بما قيمته 734.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمة واردات الكويت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 نحو 5.83 مليارات دينار لـ 18.7 مليون طن من البضائع، مقارنة بـ 5.1 مليارات دينارلـ 16.8 مليون طن من البضائع خلال الفترة ذاتها من 2022.واستوردت الكويت خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023 نحو 9.46 ملايين طن من السلع بقيمة 2.96 مليار دينار، مقارنة بـ 8.38 ملايين طن من السلع بـ 2.38 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2022، وخلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2023 استوردت نحو 9.25 ملايين طن بتكلفة تصل إلى 2.87 مليار دينار، مقابل 8.5 ملايين طن بـ 2.7 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2022.وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 أن حجم التبادل التجاري للكويت بلغ نحو 18.5 مليار دينار، إذ سجلت الكويت تبادلا تجاريا خلال الفترة من يناير حتى مارس 2023 بما قيمته 9.56 مليارات دينار، وخلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو نحو 8.98 مليارات دينار. إن الميزان التجاري للبلاد سجل نحو 6.88 مليارات دينار بواقع 3.63 مليارات دينار عن الربع الأول من العام و3.24 مليارات دينار خلال الربع الثاني.وكشفت البيانات أن قيمة إجمالي صادرات الكويت شهدت تراجعا إلى 12.7 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، بما قيمته 3.12 مليارات دينار قياسا إلى 15.84 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2022، وجاءت غالبية التراجع في إجمالي الصادرات من تراجع عوائد صادرات النفط ومستقاته بقيمة 3.14 مليارات دينار ليبلغ 11.78 مليارا دينار مقارنة بـ 14.9 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022.السيارات والساعاتولجهة السلع التي استوردتها الكويت، فقد استحوذت السيارات على نحو مليار دينار من الواردات السلعية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، إذ بلغت قيمة واردات البلاد من العربيات السيارة والجرارات والدراجـــات والعربـــات الأرضية الأخرى نحو 933.34 مليون دينار بواقع 488 مليونا خلال الربع الثاني من العام، و445.34 مليونا خلال الربع الأول من 2023.وبلغت قيمة واردات البلاد من الساعات التي تصنف تحت مسمى أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها نحو 44.7 مليون دينار، بواقع 23.9 مليون دينار واردات من الساعات خلال الربع الثاني من 2023، و20.8 مليون دينار واردات الربع الأول من العام ذاته.أدوية وعطوربلغت واردات الكويت من الأدوية (منتجات الصيدلة) نحو 302 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، إذ بلغت قيمة واردات الكويت من تلك الأصناف خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 167.4 مليون دينار، فيما بلغت قيمة واردات الربع الثاني من العام ذاته نحو 134.37 مليون دينار.إلى ذلك، بلغت قيمة واردات الكويت من العطور نحو 133 مليون دينار في 6 أشهر، من بينها 66.38 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس 2023 أنفقت على الزيوت العطرية ومستخلصات المواد الراتنجية ومحضرات العطور والتطرية، كما بلغت 66.62 خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو من العام الحالي.الذهب والأحجار الكريمةبلغت واردات الكويت من الذهب والأحجار الكريمة نحو 320 مليون دينار في أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت واردات الكويت السلعية من اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، والمعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة خلال الربع الأول من 2023 نحو 143.76 مليون دينار مقابل 176.23 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام.لحوم وأسماك وألبانسجلت واردات الكويت من اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل نحو 109.26 ملايين دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ استوردت الكويت منتجات منها بـ 56.9 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى مارس، و52.3 مليون دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2023.وبلغت واردات الكويت من الألبان ومنتجات صناعتها وبيض الطيور والعسل نحو 114.6 مليون دينار خلال النصف الأول من 2023، إذ استوردت منتجات بـ 57.49 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس، و57.1 مليون دينار خلال الفترة من أبريل حتى يونيو.ووصلت قيمة واردات الكويـــت مـــن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات النباتية نحو 33.19 مليون دينار من بينها 15 مليون دينار قيمة واردات الربع الأول من 2023، و18 مليون دينار فاتورة الاستيراد عن الربع الثاني من العام.بن وشاي وكاكاوواستوردت الكويت البن والشاي والبهارات والمتة والأفاوية بـ 36 مليون دينار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي وذلك بواقع 16.63 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، و19.48 مليون دينار عن الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من العام ذاته.ووصلت قيمة واردات الكويت من الكاكاو ومحضراته (الشيكولاته) 31.65 مليون دينار خلال أول 6 اشهر من 2023، إذ بلغت قيمة واردات البلاد من تلك الأصناف نحو 18.51 مليون دينار خلال الربع الأول من 2023، و13.14 مليون دينار خلال الربع الثاني من 2023.سجائر وشيشةوأظهرت البيانات أن واردات الكويت من السجائر والشيشة وأغراضها بلغت 54.3 مليون دينار في أول 6 أشهر من 2023، إذ بلغت قيمة التبغ وأبداله المصنعة خلال الربع الأول من 2023 نحو 27.58 مليون دينار، و26.75 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي.لعب أطفال وشعر صناعيوبلغت واردات الكويت من لعب الأطفال وأصناف التسلية والرياضة ولوازمها خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 29.5 مليون دينار، بواقع 15.13 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام و14.37 مليون دينار خلال الربع الأول من 2023.وسجلت واردات الكويت من شعيرات تركيبية أو اصطناعية نحو 11.7 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 6.77 ملايين دينار واردات من تلك الأصناف خلال الربع الأول من العام، و4.96 ملايين دينار عن الربع الثاني من 2023.