الدين الخارجي للكويت يتراجع إلى 19 3 مليار دينار

سجل أدنى مستوياته في 2019 عند مستوى 16.1 مليار دينار.. وأعلاها في 2021 عند 21.8 ملياراً

أحمد مغربيكشفت بيانات بنك الكويت المركزي، عن أن القيمة الإجمالية للدين الخارجي الإجمالي للكويت بنهاية النصف الأول من 2023 شهدت انخفاضا بواقع 5.4% ليبلغ 19.3 مليار دينار، مقابل 20.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2023.وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للكويت (الذي يتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة والقطاع الخاص) شهد انخفاضا من أعلى مستوى سجله في الربع الثاني من العام الحالي، وكذلك عن الربع الرابع من 2022، والذي سجل خلاله مستوى 19.7 مليار دينار، والربع الثالث الذي سجل خلاله 19.5 مليار دينار، أما إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2022 فقد سجل مستوى منخفضا عند 18.9 مليار دينار.تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي للكويت يشمل أيضا أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.وتاريخيا، بلغ إجمالي الدين الخارجي للكويت خلال 2018 نحو 18.7 مليار دينار، وفي عام 2019 بلغ16.1 مليار دينار، وهو الأدنى في 5 سنوات، وفي عام 2020 سجل 18.9 مليار دينار، وفي عام 2021 بلغ 21.8 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، وبنهاية 2022 سجل19.7 مليار دينار.