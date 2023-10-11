Thursday, 12 October 2023 07:27 GMT

الدين الخارجي للكويت يتراجع إلى 19 3 مليار دينار

10/11/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • سجل أدنى مستوياته في 2019 عند مستوى 16.1 مليار دينار.. وأعلاها في 2021 عند 21.8 ملياراً


أحمد مغربي
كشفت بيانات بنك الكويت المركزي، عن أن القيمة الإجمالية للدين الخارجي الإجمالي للكويت بنهاية النصف الأول من 2023 شهدت انخفاضا بواقع 5.4% ليبلغ 19.3 مليار دينار، مقابل 20.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للكويت (الذي يتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة والقطاع الخاص) شهد انخفاضا من أعلى مستوى سجله في الربع الثاني من العام الحالي، وكذلك عن الربع الرابع من 2022، والذي سجل خلاله مستوى 19.7 مليار دينار، والربع الثالث الذي سجل خلاله 19.5 مليار دينار، أما إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2022 فقد سجل مستوى منخفضا عند 18.9 مليار دينار.
تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي للكويت يشمل أيضا أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.
وتاريخيا، بلغ إجمالي الدين الخارجي للكويت خلال 2018 نحو 18.7 مليار دينار، وفي عام 2019 بلغ
16.1 مليار دينار، وهو الأدنى في 5 سنوات، وفي عام 2020 سجل 18.9 مليار دينار، وفي عام 2021 بلغ 21.8 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، وبنهاية 2022 سجل
19.7 مليار دينار.

MENAFN11102023000130011022ID1107228926

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث