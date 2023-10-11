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الكويت ضمن أكبر 10 شركاء لـ صندوق النقد في تنمية القدرات

10/11/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
جاءت الكويت في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا من حيث تقديم الدعم في تنمية القدرات بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.
ووفق تقرير صدر حديثا من صندوق النقد الدولي، فقد احتلت الكويت المرتبة الخامسة عالميا في دعم تنمية القدرات للسنوات المالية 2021- 2023، حسب متوسط مجموع الاتفاقات الموقعة بالدولارات الأميركية.
وتصدرت اليابان هذه الدول تلتها في المرتبة الثانية سويسرا، وفي المركز الثالث حلت المفوضية الأوروبية، ثم ألمانيا في الترتيب الرابع.
كما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة، ثم فرنسا سابعا تلتها كازاخستان في المرتبة الثامنة، وهولندا في المركز التاسع، ثم عاشرا حلت دولة النمسا.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%. ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي الوقت نفسه تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.

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