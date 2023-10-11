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هذه قائمة أكبر 20 اقتصادا بالعالم في 2030

10/11/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف تقرير صادر عن «ياهو فاينانس» أن السعودية حلت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة حتى عام 2028، ثم احتساب معدل النمو السنوي المركب لكل بلد من عام 2023 إلى عام 2028، وتناسبه للحصول على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030.
وجاءت القائمة الخاصة بأكبر 20 اقتصادا في العالم متضمنة أميركا التي تصدرت القائمة، إذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 34.85 تـريـليــــون دولار، والصين، حلت ثانيا بحجم ناتج محلي إجمالي بلغ 31.62 تريليون دولار، والهند حلت في المرتبة الثالثة بنحو 6.5 تريليونات دولار، واليابان التي حلت رابعا بـ 5.7 تريليونات دولار، وألمانيا خامسا بـ 5.37 تريليونات دولار.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبـــة السادســـة
بـ 4.77 تـريـلـيــونــــات دولار، وفرنسا سابعا
بـ 3.59 تريليونات دولار والبرازيل في المرتبة الثامنة بـ 3.08 تريليونات دولار، وكندا تاسـعـــــا
بـ 2.84 تريليون دولار، وإيطاليا في المرتبة العاشرة بـ 2.57 تريليون دولار.
وحلـــت إندونيسيـــا في المرتبة الـ 11 بحجـــم ناتج محلي إجمالي يبلغ
2.39 تريـلـيـــون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة
الـ 12 بحجم ناتج محلي بلغ 2.353 تـريـلـيــون دولار، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة
الـ 13 بـ 2.3 تريليون دولار، والمكسيك في المرتبة الـ 14
بـ 2.15 تريليون دولار.
وجـــاءت استراليـــا في المرتبة الـ 15 بواقع
2.13 تريـلـيــــون دولار، وإسبانيا فـــي المـرتـبـــة
الـ 16 بـ 1.87 تريليون دولار، وتركيا في المرتبة الـ 17 بـ 1.48 تريليون دولار، وهولندا في المرتبة الـ 18
بـ 1.37 تريليون دولار.
وحلت السعودية في المرتبة الـ 19 عالميا بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.344 تريليون دولار، فيما جاءت سويسرا في المرتبة
الـ 20 بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.21 تريليون دولار.

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