الدحيل يقيل الأرجنتيني هيرنان كريسبو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إنهاء عقد مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو.
ذكر الدحيل عبر موقعه الرسمي، الأربعاء: "إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع كريسبو يقضي بإنهاء عقده، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة".
وأشار الدحيل في بيانه إلى إنجازات كريسبو، الذي حقق مع الفريق الموسم الماضي لقب الدوري، كأس قطر، وكأس أوريدو، كما نجح في الوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم ذاته.
وكان الدحيل تعادل في مباراة استقلال الطاجيكي سلبياً، ثم خسر من بيرسبوليس الإيراني 0-1، في أول جولتين بدوري أبطال آسيا.
وفي بطولة دوري نجوم قطر، يحتل الدحيل المركز الرابع برصيد عشر نقاط.
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