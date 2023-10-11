الدحيل يقيل الأرجنتيني هيرنان كريسبو

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إنهاء عقد مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

ذكر الدحيل عبر موقعه الرسمي، الأربعاء: "إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع كريسبو يقضي بإنهاء عقده، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة".

وأشار الدحيل في بيانه إلى إنجازات كريسبو، الذي حقق مع الفريق الموسم الماضي لقب الدوري، كأس قطر، وكأس أوريدو، كما نجح في الوصول إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم ذاته.

وكان الدحيل تعادل في مباراة استقلال الطاجيكي سلبياً، ثم خسر من بيرسبوليس الإيراني 0-1، في أول جولتين بدوري أبطال آسيا.

وفي بطولة دوري نجوم قطر، يحتل الدحيل المركز الرابع برصيد عشر نقاط.