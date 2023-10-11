العالم أمام مرآة القضية الفلسطينية!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬متعددة‭ (‬الأبعاد‭ ‬الدينية‭ ‬والسياسية‭ ‬والإنسانية‭) ‬تمتلك‭ ‬مرآة‭ ‬كاشفة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لدى‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭! ‬فهي‭ ‬مرآة‭ ‬لا‭ ‬تكشف‭ ‬الوجوه‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬تكشف‭ ‬الضمائر‭ ‬والمواقف‭! ‬ومن‭ ‬يقف‭ ‬أمامها‭ ‬يعرف‭ ‬حقيقة‭ ‬نفسه‭! ‬لأنها‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تحدّث‭ ‬عنها‭ ‬‮«‬الرسول‭ ‬الأعظم‮»‬‭ ‬حديث‭ ‬آخر‭ ‬الزمان،‭ ‬وحيث‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬محكّ‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أعداء‭ ‬الله‭ ‬والدين‭ ‬والمنافقين‭ ‬والمتاجرين،‭ ‬ولا‭ ‬يصمد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الرباط‭ ‬إلا‭ ‬المرابطون‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الدين‭!‬

{ ‭ ‬وبتلك‭ ‬الأبعاد‭ ‬المتداخلة‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬1948،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تفجيرًا‭ ‬لصراع‭ ‬‮«‬الحملات‭ ‬الصليبية‭ ‬الطويلة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المسلمين،‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬وعد‭ ‬بلفور‮»‬‭ ‬المشؤوم‭! ‬وحلّت‭ ‬النكبة‭. ‬ليس‭ ‬على‭ ‬فلسطين‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬جميعًا‭! ‬وبإدراك‭ ‬صحيح‭ ‬تمّ‭ ‬جعلها‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الأولى‭ ‬والمركزية‮»‬،‭ ‬للعرب‭ ‬جميعًا‭ ‬أيضًا؟‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬إدراك‭ ‬آخر،‭ ‬أن‭ ‬زرع‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ (‬المغتصب‭) ‬جاء‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية،‭ ‬ليكون‭ ‬له‭ (‬دور‭ ‬وظيفي‭) ‬في‭ ‬منع‭ ‬أية‭ ‬وحدة‭ ‬عربية،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬لندن‮»‬‭ ‬1905‭-‬1907‭! ‬ولصناعة‭ ‬الصراعات‭ ‬والحروب‭ ‬وخلخلة‭ ‬ومنع‭ ‬أية‭ ‬نهضة‭ ‬عربية‭ ‬‏وحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬نفسه‭ ‬أيضًا‭! ‬ولتغليف‭ ‬العدوان‭ (‬الظاهر‭ ‬والمستتر‭) ‬بأغلفة‭ ‬من‭ ‬التضليل‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلامي‭ ‬والديني‭ ‬والفكري‭ ‬وبشكل‭ ‬مستمر‭! ‬فالهدف‭ ‬هو‭ ‬إضعاف‭ ‬العرب‭ ‬وإبقاؤهم‭ ‬في‭ ‬الضعف،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أسطورة‭ ‬أو‭ ‬خرافة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬خرافة‭ (‬أرض‭ ‬الله‭ ‬الموعودة‭)! ‬وهي‭ ‬أسطورة‭ (‬التوسع‭ ‬الصهيوني‭ ‬الاستعماري‭) ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬العربية،‭ ‬بمسمى‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‮»‬‭! ‬لأن‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬‮«‬المسيح‭ ‬الدجال‮»‬‭ ‬ليحكم‭ ‬العالم‭! ‬وكما‭ ‬في‭ ‬معتقد‭ (‬المسيحية‭ ‬ – ‭ ‬الصهيونية‭) ‬أيضًا‭!‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬توالت‭ ‬المأساة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬لتفرخ‭ ‬مآسيَ‭ ‬عربية‭ ‬أخرى،‭ ‬فهي‭ ‬البداية‭ ‬والنهاية‭ ‬وهكذا‭ ‬هي‭ ‬قضيتها‭! ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬تدمير‭ ‬بلدان‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭ ‬نعرفها‭ ‬جميعًا‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لحكم‭ ‬‮«‬المسيح‭ ‬الدجال‮»‬‭! ‬

وبذلك‭ ‬تفرّقت‭ ‬الطرق‭ ‬وتناسلت‭ ‬الآليات،‭ ‬لكي‭ ‬تجعل‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يصدّق‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أسس‭ ‬أساطير‭ ‬وخرافات،‭ ‬واغتصب‭ ‬وطنًا‭ ‬وشرّد‭ ‬شعبًا‭ ‬وسجن‭ ‬الباقي‭ ‬منه،‭ ‬ونفذّ‭ ‬خططًا‭ ‬بأيدي‭ ‬‮«‬قوى‭ ‬كبرى‭ ‬غربية‮»‬‭ ‬لتدمير‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬هم‭ ‬الصهاينة،‭ ‬والهدف‭ ‬في‭ ‬أوله‭ ‬وآخره‭ (‬استعماري‭ ‬بلباس‭ ‬أسطوري‭ ‬وديني‭) ‬نقول‭ ‬جعل‭ ‬العالم‭ ‬يصدّق‭ (‬أن‭ ‬من‭ ‬حقّ‭ ‬هذا‭ ‬المغتصب‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬الوحشية‭ ‬ومنذ‭ ‬75‭ ‬عامًا‭) ‬لُيِخمد‭ ‬أية‭ ‬مقاومة‭ ‬له‭ ‬ولاحتلاله‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬نير‭ ‬احتلاله‭ ‬واغتصابه‭ ‬لأرضه‭! ‬بل‭ ‬ليعمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬القضية‭ ‬برمتها‭! ‬وجعل‭ ‬بعض‭ ‬العرب‭ ‬يصدّقون‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬حمامة‭ ‬سلام‮»‬،‭ ‬يريد‭ ‬العيش‭ ‬الآمن‭ ‬في‭ ‬كنفهم‭! ‬فنسوا‭ ‬أن‭ (‬معتقده‭ ‬الأسطوري‭ ‬والصهيوني‭) ‬هو‭ ‬القضاء‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭! ‬وما‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلاّ‭ ‬تلك‭ ‬البؤرة‭ ‬المشتعلة،‭ ‬والتي‭ ‬ستبقى‭ ‬كذلك‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬حلّ‭ ‬القضية‭ ‬حلاً‭ ‬جذريًا‭! ‬وأن‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بين‭ ‬العرب‭ ‬والكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬قط،‭ ‬لأنها‭ ‬أخذت‭ ‬أشكال‭ ‬حروب‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وبـ‭ (‬الوكالة‭) ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الهدف‭ ‬في‭ ‬تمزيق‭ ‬العرب‭ ‬وإضعافهم‭! ‬ومن‭ ‬يصدق‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬حالم‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وقد‭ ‬وصلت‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أبشع‭ ‬ممارسات‭ ‬يمارسها‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬‮«‬غزة‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬عنصرية‭ ‬لشعب‭ ‬وليس‭ ‬لفصيل‭ ‬مقاوم‭ ‬هو‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يدعي‭! ‬وبفرض‭ ‬حصار‭ ‬شامل‭ ‬وقطع‭ ‬الماء‭ ‬والطعام‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وصف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بـ‭ (‬الحيوانات‭ ‬المتوحشة‭!) ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬وزير‭ ‬دفاع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬فإن‭ ‬المرأة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اليوم‭ ‬تعكس‭ ‬كل‭ ‬الضمائر‭ ‬والمواقف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬توسّل‭! ‬أمريكا‭ ‬دخلت‭ ‬طرفًا‭ ‬ثالثًا‭ ‬لنصرة‭ ‬الكيان‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين،‭ ‬ومثلها‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭! ‬فيما‭ ‬أخذت‭ ‬‮«‬الصين‮»‬‭ ‬موقف‭ ‬الحياد‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬الدولتين‭! ‬وأخذت‭ ‬‮«‬روسيا‮»‬‭ ‬موقفًا‭ ‬أكثر‭ ‬اقترابًا‭ ‬من‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أيضًا،‭ ‬فيما‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬للحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعدالة‭ ‬ومشروعية‭ ‬قضيته،‭ ‬بينما‭ ‬دول‭ ‬غيرها‭ ‬وقفت‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وبين‭ ‬هؤلاء‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يتناثر‭ ‬المنافقون‭ ‬والمتصهينون‭!‬

{ ‭ ‬العرب‭ ‬ووزراء‭ ‬خارجيتها‭ ‬اجتمعوا‭ ‬امس‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الوحشي‭ ‬واللاإنساني‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬غزة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إبادته‭ ‬أو‭ ‬تهجيره‭ ‬بالكامل،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يقفوا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ثابتة‭!‬،‭ ‬وبموقف‭ ‬واضح‭ ‬وعملي‭ ‬في‭ ‬نصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬الغرب‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬إلا‭ ‬كرد‭ ‬فعل‭ ‬لظلم‭ ‬جائز‭ ‬وتسلّط‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬1948‭! ‬

وما‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يهدّد‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬بجعلها‭ ‬حربًا‭ ‬تغيرّ‭ ‬وجه‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬كله‭! ‬إلا‭ ‬استمرار‭ ‬لذات‭ ‬العقلية‭ ‬والعنجهية‭! ‬

ووقوف‭ ‬الغرب‭ ‬معه‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬هو‭ ‬استمرار‭ ‬للانسياق‭ ‬وراء‭ ‬ذات‭ ‬الظلم‭ ‬الاستعماري‭ ‬وأساطير‭ ‬‮«‬المسيحية‭ ‬الصهيونية‮»‬‭ ‬خروج‭ ‬‮«‬الدجال‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬المسيح‮»‬‭! ‬فيما‭ ‬جوهر‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬هو‭ (‬الرؤية‭ ‬الاستعمارية‭ ‬للجغرافيا‭ ‬العربية‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬نكبة‭ ‬فلسطين‭ ‬والكوارث‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭! ‬ومحاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬المخرج‭ ‬لتصعيدها‭ ‬تجاه‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬سالمة‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬2011‭ ‬الفوضوية،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭ ‬وشاملة‭!‬

على‭ ‬العرب‭ ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬صراعا‭ ‬إسرائيليا‭ / ‬فلسطينيا،‭ ‬كما‭ ‬درجت‭ ‬التسمية‭! ‬وإنما‭ ‬هي‭ ‬وباستحقاق‭ ‬صراع‭ ‬عربي‭ / ‬صهيوني‭ ‬كما‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‭! ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬ذلك‭ ‬فليأخذوا‭ ‬المواقف‭ ‬لحماية‭ ‬أنفسهم‭ ‬أيضًا