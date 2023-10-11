مفكر كويتي: أهل غزة يقدمون نموذجاً تاريخياً بالصمود

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتقد المفكر الكويتي محمد العوضي ازدواجية المعايير الغربية تجاه أهل غزة، وقال، إننا "أمام نظام عالمي جاهلي متوحش مع المجرم ضد الضعيف".

ودعا العوضي، في مقطع فيديو متداول على انستغرام، اليوم الأربعاء، الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب أهل غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي "دون التفات لتشكيك أو تشويش"، مؤكداً على أننا "أمام معركة مفصلية وموقف تاريخي".

وأضاف أن غزة "قضية عرض وأرض ودم وحق ودين، وكل أسس الإيمان التي ينبغي أن ينطلق فيها المسلم في مناصرة هذا الشعب الأبي الصابر المبتلى".

وأكد العوضي أن "أهل غزة يقدمون نموذجاً تاريخياً إيمانياً صابراً للعالم أجمع على التمسك بالحق والصمود".

وأشار إلى أن "أهل فيتنام الذين عاشوا عشرات السنين في المعارضة أو المواجهة الوطنية ضد الأمريكان ليسوا بأفضل من أهل غزة الذين ينطلقون من حق مطلق ومن على أرضهم، ويرون التسلسل الزمني المتراكم في ظلمهم من القريب والبعيد".

وتابع أن أهل غزة "مع ذلك أعطوا درساً ليس فقط في الصبر والثبات، وإنما على خذلان العدو الذي وصفوه بأنه لا ينكسر ومتأسد على الساحة العربية والإسلامية ولا أمل في مواجهته".

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي حتى الآن إلى 1100 فلسطينيا وإصابة 5339 آخرون بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.