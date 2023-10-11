مفكر كويتي: أهل غزة يقدمون نموذجاً تاريخياً بالصمود

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انتقد المفكر الكويتي محمد العوضي ازدواجية المعايير الغربية تجاه أهل غزة، وقال، إننا "أمام نظام عالمي جاهلي متوحش مع المجرم ضد الضعيف".
ودعا العوضي، في مقطع فيديو متداول على انستغرام، اليوم الأربعاء، الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب أهل غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي "دون التفات لتشكيك أو تشويش"، مؤكداً على أننا "أمام معركة مفصلية وموقف تاريخي".
وأضاف أن غزة "قضية عرض وأرض ودم وحق ودين، وكل أسس الإيمان التي ينبغي أن ينطلق فيها المسلم في مناصرة هذا الشعب الأبي الصابر المبتلى".
وأكد العوضي أن "أهل غزة يقدمون نموذجاً تاريخياً إيمانياً صابراً للعالم أجمع على التمسك بالحق والصمود".
وأشار إلى أن "أهل فيتنام الذين عاشوا عشرات السنين في المعارضة أو المواجهة الوطنية ضد الأمريكان ليسوا بأفضل من أهل غزة الذين ينطلقون من حق مطلق ومن على أرضهم، ويرون التسلسل الزمني المتراكم في ظلمهم من القريب والبعيد".
وتابع أن أهل غزة "مع ذلك أعطوا درساً ليس فقط في الصبر والثبات، وإنما على خذلان العدو الذي وصفوه بأنه لا ينكسر ومتأسد على الساحة العربية والإسلامية ولا أمل في مواجهته".
وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي حتى الآن إلى 1100 فلسطينيا وإصابة 5339 آخرون بجراح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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