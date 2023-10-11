العدوان على غزة يضعف الموسم السياحي الاردني

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت حجوزات السياحة الوافدة إلى المملكة تتجه إلى الإلغاء أحيانا والتأجيل في أحيان أخرى.

من المؤكد أن الاردن ليس بمعزل عن محيطه، فالوضع القائم في الإقليم وتحديدا الحرب على غزة تؤثر على توجهات السائح.

وقال مصدر سياحي مطلع إنه تم الغاء وتأجيل عدد من الحجوزات والرحلات المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة بعد عملية طوفان الأقصى وبدء القصف الأعمى على قطاع غزة.

وجاءت عملية طوفان الأقصى نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحرب على غزة آثرت على تراجع اعداد السياح الوافدين الى الأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة قامت بمخاطبة مكاتبها في الخارج بالإضافة الى وكلاء السياحة والسفر بمختلف دول العالم لبث رسائل تطمينية تؤكد أن الوضع في المملكة مستقر ولا يوجد داع للقلق.

وجاء في الرسالة : "في ظل الظروف المحيطة في غزة نطمئن العالم ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين حول العالم ان الاوضاع في الأردن مطمئنة وان المملكة وجهة سياحة آمنة، بحسب الغد.

عضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود خصاونة قال إن الاردن ليس بمعزل عن الوضع الموجود في الشرق الاوسط وخاصة الحرب على غزة. مؤكدا ان البرامج السياحية في الأردن تنقسم الى قسمين الاول الأردن فقط والثاني البرامج المشتركة بين الأردن والاراضي الفلسطينية وهي التي تأثرت بشكل كبير.

واشار الى ان البرامج السياحية المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة الغيت بنسبة 100 % جراء العدوان على غزة.

واضاف الخصاونة انه لم يتم إلغاء أي من البرامج السياحية للأردن، ولكن هنالك تساؤلات من قبل وكلائنا في الخارج والزبائن والمجتمعات الخارجية فيما يخص الوضع الامني والاستقرار من عدمه وهل هنالك اغلاق للمطارات ام لا؟ لافتا إلى أن "هذا دورنا في التأكيد على ان الأردن لا يوجد فيه اي مشاكل او اضطرابات وان البلد آمن سياحيا وسياسيا.

وبين ان الرحلات الى الأردن قائمة وان البرامج السياحية مستمرة ولا توجد مخاوف.

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار إن أكثر الحجوزات التي تم الغاؤها هي القادمة من اميركا وكندا واستراليا وشرق آسيا، نظرا لربط برنامجهم السياحي بين الأردن وفلسطين المحتلة.

وبين ان العدوان الاسرائيلي على غزة ضرب الموسم السياحي في الصميم.

وقال صاحب شركة سياحة وسفر نبيه ريال ان الحجوزات بدأت تتراجع وتتأجل منذ بدء العدوان الدموي على قطاع غزة.

وأكد ريال وجود إلغاء للحجوزات وأن القطاع السياحي سيشهد تراجعا إذا ما استمر العدوان على غزة.