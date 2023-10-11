الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك إسبانيا بذكرى العيد الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬فيليب‭ ‬السادس‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لبلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬مملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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