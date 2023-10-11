الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان ملك إسبانيا بذكرى العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني لبلاده.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة إسبانيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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