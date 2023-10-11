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وزير الداخلية يشيد بالتعاون بين البحرين ومصر في المجالات الأمنية

10/11/2023 7:17:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬ياسر‭ ‬محمد‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬الدبلوماسي‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬المصري،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ومستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬السفير‭ ‬وإسهاماته‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني،‭ ‬متمنيا‭ ‬للسفير‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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