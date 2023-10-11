وزير الداخلية يشيد بالتعاون بين البحرين ومصر في المجالات الأمنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس السفير ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي.
وقد رحب الوزير بالسفير المصري، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين ومستوى التعاون والتنسيق، وخاصة في المجالات الأمنية.
وأعرب عن تقديره للجهود التي قام بها السفير وإسهاماته المتميزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، من بينها التعاون والتنسيق الأمني، متمنيا للسفير التوفيق والنجاح.
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