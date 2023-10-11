محافظ الجنوبية يفتتح معرض التوعية الأمنية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمسئولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬تدعم‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬التوعوية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬مجتمع‭ ‬المحافظة‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬التوعوي‭ ‬اتجاه‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية،‭ ‬وذلك‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬معاني‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬اعتماد‭ ‬الرفاع‭ ‬كمدينة‭ ‬صحية‭.‬

وتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬وسائط‭ ‬متعددة‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأركان‭ ‬التوعوية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬المتطورة،‭ ‬وهي‭ ‬قسم‭ ‬تطبيق‭ ‬معاً‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وقسم‭ ‬معرض‭ ‬معاً‭ ‬الافتراضي‭ ‬للتوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬وقسم‭ ‬ألعاب‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬وقسم‭ ‬المحاكاة‭ ‬وقسم‭ ‬دروس‭ ‬معاً‭ ‬المتلفزة‭ ‬وأفلام‭ ‬توعوية‭ ‬للأطفال‭ ‬والناشئة‭.‬

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