محافظ الجنوبية يفتتح معرض التوعية الأمنية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية معرض التوعية الأمنية لعام 2023، والذي أقيم بالتعاون مع برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً)، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان «معاً»، وعلي العصفور محافظ المحافظة الشمالية والعميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق والعميد أحمد هجرس مساعد المنسق العام للمحافظات، وعبدالله عبداللطيف رئيس المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، والعقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين بمختلف الجهات.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المعرض يأتي ضمن تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الهادفة إلى دعم الاستقرار والأمن والشراكة المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها حماية المجتمع والارتقاء بالوعي الأمني والمسئولية المجتمعية، مشيداً سموه بالدور الذي تضطلع به الإدارات الأمنية والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى أن المحافظة الجنوبية تدعم كافة المبادرات التوعوية الهادفة إلى حماية مجتمع المحافظة والسعي إلى رفع المستوى التوعوي اتجاه السلامة العامة، بالإضافة الى توفير بيئة آمنة بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية، وذلك لما له من دور في تجسيد معاني الشراكة المجتمعية ونشر ثقافة الوعي الأمني والمجتمعي، وتعزيز جهود المحافظة الجنوبية في برنامج اعتماد الرفاع كمدينة صحية.
وتضمن المعرض وسائط متعددة شملت العديد من الأركان التوعوية، ومجموعة من الأقسام المتطورة، وهي قسم تطبيق معاً الإلكتروني وقسم معرض معاً الافتراضي للتوعية الأمنية وقسم ألعاب الواقع الافتراضي وقسم المحاكاة وقسم دروس معاً المتلفزة وأفلام توعوية للأطفال والناشئة.
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