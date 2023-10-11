وزير التربية يكرم 36 مدرسة حاصلة على لقب ((مدرسة حاضنة للتكنولوجيا)) من مايكروسوفت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرم الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم 36 مدرسة من المدارس الحكومية والخاصة بمملكة البحرين، الحاصلة على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا من شركة مايكروسوفت العالمية، بحضور مسؤولي الوزارة والشيخ سيف بن هلال الحوسني مدير عام شركة مايكروسوفت في مملكة البحرين وسلطنة عمان، وحمد الساعي المدير الإقليمي لقطاع التعليم في مايكروسوفت الشرق الأوسط وعدد من ممثلي الشركة.
وخلال التكريم قدّم الوزير شكره لمسؤولي الشركة على مساعيهم نحو توسيع خيارات التعلم باستخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، وتزويد المدارس والمعلمين بالأدوات المبتكرة المعينة لهم على تنفيذ دروسهم ومهامهم التعليمية، مقدّماً تهنئته للمدارس الفائزة بهذه اللقب العالمي، معبراً عن تقديره لكل الجهود التي بذلها أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والفنية خلال مراحل التقديم والمتابعة والتقييم، وإسهامهم في بلوغ المملكة المرتبة الأولى عربياً، والثالثة دولياً بالنسبة إلى عدد المدارس الحاصلة على هذا اللقب من شركة مايكروسوفت العالمية.
كما وجّه الوزير شكره لإدارة سياسات وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التابع لمنظمة اليونسكو على إسهاماتهما في تأهيل المدراس وإعداد أعضاء هيئاتها التعليمية والإدارية وتدريبهم لخوض عمليات التقييم لتحقيق اللقب.
من جهته أعرب الشيخ سيف بن هلال الحوسني المدير العام لشركة مايكروسوفت بمملكة البحرين وسلطنة عمان عن اعتزازه بالشراكة المميزة بين المملكة والشركة، وتقديره للتفاني والحماس والاهتمام الذي تبديه مدارس المملكة لاستخدام الأدوات التكنولوجية والرقمية التي تتيحها الشركة في التعليم وتوظيفها بالشكل المثالي الذي يمنح الطالب مجالاً أوسع للتفاعل والإبداع والابتكار، مقدّماً شكره لوزير التربية والتعليم على اهتمامه الشخصي بتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.
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