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وزير التربية يكرم 36 مدرسة حاصلة على لقب ((مدرسة حاضنة للتكنولوجيا)) من مايكروسوفت

10/11/2023 7:17:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬36‭ ‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدارس‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬العالمية،‭ ‬بحضور‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬والشيخ‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬الحوسني‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وحمد‭ ‬الساعي‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الشركة‭.‬

وخلال‭ ‬التكريم‭ ‬قدّم‭ ‬الوزير‭ ‬شكره‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مساعيهم‭ ‬نحو‭ ‬توسيع‭ ‬خيارات‭ ‬التعلم‭ ‬باستخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والرقمية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وتزويد‭ ‬المدارس‭ ‬والمعلمين‭ ‬بالأدوات‭ ‬المبتكرة‭ ‬المعينة‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬دروسهم‭ ‬ومهامهم‭ ‬التعليمية،‭ ‬مقدّماً‭ ‬تهنئته‭ ‬للمدارس‭ ‬الفائزة‭ ‬بهذه‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬التقديم‭ ‬والمتابعة‭ ‬والتقييم،‭ ‬وإسهامهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬المملكة‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬عربياً،‭ ‬والثالثة‭ ‬دولياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬المدارس‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬وجّه‭ ‬الوزير‭ ‬شكره‭ ‬لإدارة‭ ‬سياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والمركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬على‭ ‬إسهاماتهما‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬المدراس‭ ‬وإعداد‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئاتها‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وتدريبهم‭ ‬لخوض‭ ‬عمليات‭ ‬التقييم‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬الحوسني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬المميزة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬والشركة،‭ ‬وتقديره‭ ‬للتفاني‭ ‬والحماس‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬مدارس‭ ‬المملكة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والرقمية‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وتوظيفها‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬الطالب‭ ‬مجالاً‭ ‬أوسع‭ ‬للتفاعل‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬مقدّماً‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الشخصي‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

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