Thursday, 12 October 2023 03:19 GMT

محافظ العاصمة: تنفيذ البرامج الكفيلة بتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين

10/11/2023 7:17:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬القطان‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬العاصمة‭ ‬وحسن‭ ‬عبدالله‭ ‬المدني‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للملاحظات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المرصودة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقضايا‭ ‬والأمور‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬العاصمة،‭ ‬وبحث‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باحتفال‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN11102023000055011008ID1107228778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث