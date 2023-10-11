محافظ العاصمة: تنفيذ البرامج الكفيلة بتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور العميد عيسى حسن القطان مدير عام مديرية شرطة العاصمة وحسن عبدالله المدني نائب المحافظ وممثلين عن الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.
في بداية الاجتماع أعرب محافظ محافظة العاصمة عن شكره وتقديره للإدارات الأمنية لجهودها البارزة في تنفيذ القانون والنظام العام.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى سعي محافظة العاصمة إلى تنفيذ البرامج والخطط الكفيلة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى وضع الحلول المناسبة للملاحظات والاحتياجات المرصودة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالقضايا والأمور الأمنية في مناطق العاصمة، وبحث آخر المستجدات والأمور التنظيمية المتعلقة باحتفال محافظة العاصمة بالأعياد الوطنية.
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