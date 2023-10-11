محافظ العاصمة: تنفيذ البرامج الكفيلة بتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬لجهودها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والنظام‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬للملاحظات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المرصودة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقضايا‭ ‬والأمور‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬العاصمة،‭ ‬وبحث‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬والأمور‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باحتفال‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالأعياد‭ ‬الوطنية‭.‬

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