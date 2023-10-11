وزير البلديات يستعرض الاستعدادات لموسم الأمطار للعام الحالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬الاجتماع‭ ‬الــ2‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬6‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬وهي،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الخدمية‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الاجتماع‭ ‬شهد‭ ‬استعراض‭ ‬مُستجدات‭ ‬بعض‭ ‬المشروعات‭ ‬المهمة،‭ ‬والتي‭ ‬تشكّل‭ ‬ملفات‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬لدى‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومنها،‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬مشاريع‭ ‬التشجير‭ ‬والأسواق‭ ‬المركزية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬عقود‭ ‬النظافة‭.‬

كما‭ ‬تخلّل‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المشتركة‭ ‬ومنها،‭ ‬استعدادات‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ووزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬فعلياً‭ ‬عبر‭ ‬تقسيم‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬حسب‭ ‬المناطق‭ ‬والبلديات،‭ ‬والشروع‭ ‬بتنظيف‭ ‬قنوات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطّة‭ ‬سنوية‭ ‬متكاملة‭ ‬لسحب‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬من‭ ‬الشوارع‭ ‬الداخلية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬استعدادات‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬وزارتي‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادم،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مهمة‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬تتمثّل‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬تجمّعات‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسية‭ ‬وفتح‭ ‬الطرقات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتها‭ ‬للسير،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬متابعة‭ ‬الطرقات‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬استعرض‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الخيّاط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬التطوير‭ ‬الذي‭ ‬أدخل‭ ‬على‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬دورة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬وأخذ‭ ‬المرئيات‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬ومراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬وتفصيلية‭ ‬للاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحديد‭ ‬احتياجات‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬لهذه‭ ‬التحديثات‭.‬

وأوضح‭ ‬الخياط‭ ‬أنّ‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬تعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تشكّل‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬نظراً‭ ‬لحركة‭ ‬التطوّر‭ ‬العمراني‭ ‬المطّرد‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ومؤكّداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬استعداد‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬لعقد‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لاستعراض‭ ‬أبرز‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير،‭ ‬وشرحها‭ ‬بصورة‭ ‬تفصيلية‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬

بدورهم‭ ‬أشاد‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بالدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬عبر‭ ‬بحثها‭ ‬ومناقشتها‭ ‬للمواضيع‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أولوية‭ ‬لدى‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معدّلات‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وبما‭ ‬يصبُّ‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تلبّي‭ ‬تطلّعات‭ ‬المواطنين،‭ ‬وترفد‭ ‬مسيرة‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الوطنية‭.‬

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