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تعزيز وتبادل التجارب في الاستزراع السمكي بين البحرين وسلطنة عُمان

10/11/2023 7:17:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬استمرار‭ ‬تدعيم‭ ‬قطاع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬باعتباره‭ ‬محوراً‭ ‬مهماً‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬الوزارة‭ ‬وخططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬لمركز‭ ‬العلوم‭ ‬البحرية‭ ‬والسمكية‭ ‬ومركز‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬مسقط‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬الدكتور‭ ‬داوود‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬اليحيائي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬البحوث‭ ‬السمكية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬الكيومية‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للبحوث‭ ‬السمكية،‭ ‬والسيد‭ ‬خلفان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الراشدي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬والسيد‭ ‬يحيي‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬الوهيبي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية،‭ ‬وبحضور‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬البحرية‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬جعفر‭ ‬مكي‭. ‬

وأوضح‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬أنّ‭ ‬الزيارة‭ ‬تهدف‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬قطاع‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬وبما‭ ‬يرفد‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬ويدعم‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مُستدام‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المركز،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬نشاط‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والبحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وأكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مُضي‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬جهودها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة،‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعظيم‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬الأسماك،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لإدخال‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كشريك‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستزراع‭ ‬السمكي‭ ‬وتطويرها‭ ‬لتوفير‭ ‬احتياجات‭ ‬المستهلكين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المحزون‭ ‬السمكي‭ ‬والبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وحمايتها‭.‬

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