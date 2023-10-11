تعزيز وتبادل التجارب في الاستزراع السمكي بين البحرين وسلطنة عُمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، استمرار تدعيم قطاع الاستزراع السمكي باعتباره محوراً مهماً ضمن استراتيجية الوزارة وخططها وبرامجها لتعزيز الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال زيارته لمركز العلوم البحرية والسمكية ومركز الاستزراع السمكي بالعاصمة مسقط في سلطنة عُمان الشقيقة، والتي التقى خلالها الدكتور داوود بن سليمان اليحيائي مدير عام البحوث السمكية، والدكتورة فاطمة بنت راشد الكيومية مساعد المدير العام للبحوث السمكية، والسيد خلفان بن محمد الراشدي مدير مركز الاستزراع السمكي، والسيد يحيي بن سيف الوهيبي رئيس قسم البيئة البحرية، وبحضور القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس حسين جعفر مكي.
وأوضح وكيل الزراعة والثروة البحرية أنّ الزيارة تهدف للاطلاع على تجارب قطاع الاستزراع السمكي الناجحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والاستفادة من المنجزات الرائدة في هذا الإطار، وبما يرفد جهود مملكة البحرين للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ويدعم جهود المملكة لتحقيق أمن غذائي مُستدام.
وخلال الزيارة استمع إلى شرح حول المهام التي يقوم بها المركز، والجهود المبذولة لتطوير نشاط الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان الشقيقة، والبحوث والدراسات العلمية المتعلّقة بمختلف مجالات الاستزراع السمكي، كما اطلع على عدد من التجارب العملية التي ينفذها المركز في هذا الشأن.
وأكّد الدكتور خالد أحمد حسن مُضي شؤون الزراعة والثروة البحرية في جهودها للاستفادة من التجارب والمبادرات التي تطلقها الدول الشقيقة، عبر تبادل الخبرات التي تسهم في إطلاق المشروعات التي من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك، إضافة إلى مواصلة العمل لإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في مبادرات الاستزراع السمكي وتطويرها لتوفير احتياجات المستهلكين في مملكة البحرين، وبما يضمن الحفاظ على المحزون السمكي والبيئة البحرية وحمايتها.
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