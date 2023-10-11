رئيس بلدي الشمالية: متنزه باربار يوفر المتطلبات الترفيهية ويعزز ثقافة السياحة البيئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬متنزّه‭ ‬باربار‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬مؤخرا‭ ‬برعاية‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬يوفّر‭ ‬متطلبات‭ ‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السياحة‭ ‬البيئية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الشريط‭ ‬الساحلي‭ (‬البقعة‭ ‬التاريخية‭) ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حراكا‭ ‬مهما‭ ‬للنشاط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬البحري‭ ‬والذي‭ ‬انتظر‭ ‬تحقيقه‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬باربار‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة‭ ‬يعد‭ ‬مطلبًا‭ ‬حيويًا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الموقع‭ ‬المناسب‭ ‬لممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬علامة‭ ‬تاريخية‭ ‬تذكر‭ ‬الأجيال‭ ‬بماضي‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬حيث‭ ‬حركة‭ ‬قوارب‭ ‬الغوص‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مصدرا‭ ‬حيويا‭ ‬لمعيشة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تتداخل‭ ‬الأهمية‭ ‬التاريخية‭ ‬للمواقع‭ ‬الذي‭ ‬شيد‭ ‬عليه‭ ‬المعلم‭ ‬الترفيهي‭ ‬والسياحي‭ ‬مع‭ ‬القيمة‭ ‬المعيشية‭ ‬لموقع‭ ‬مهنة‭ ‬الزراعة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬يتميز‭ ‬بثروته‭ ‬الزراعية‭ ‬وغطائه‭ ‬النباتي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إنه‭ ‬موقع‭ ‬حيوي‭ ‬لمعيشة‭ ‬الأهالي‭ ‬وكان‭ ‬يٌعد‭ ‬من‭ ‬البقع‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتوجه‭ ‬إليها‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬ويبنون‭ ‬فيها‭ ‬المنازل‭ ‬الشعبية‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشّيد‭ ‬من‭ ‬سعف‭ ‬النخيل‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬الافتتاح‭ ‬باللوحة‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬جمال‭ ‬الفرح‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تجسد‭ ‬في‭ ‬فرحة‭ ‬الأطفال‭ ‬وسعادة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬باربار‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬النخيل،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬حرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تجسيده‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الرسالة‭ ‬المهمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يزرع‭ ‬السعادة‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الاجتماعي‭ ‬منوها‭ ‬بتقدير‭ ‬الأسر‭ ‬والعوائل‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وتأكيد‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬في‭ ‬التوجيه‭ ‬التربوي‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلوك‭ ‬الرشيد‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬الناشئة‭ ‬لصون‭ ‬معالم‭ ‬المتنزه‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬المتنزه‭ ‬وتجسيده‭ ‬كحق‭ ‬اجتماعي‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭.‬

ويحتوي‭ ‬متنزّه‭ ‬باربار‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬526‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬8484‭.‬5‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‭ ‬النموذجية‭ ‬وروعي‭ ‬فيه‭ ‬توفير‭ ‬جلسات‭ ‬عائلية‭ ‬مظلّلة‭ ‬بمساحة‭ ‬693‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ومبان‭ ‬خدمية،‭ ‬و49‭ ‬موقفا‭ ‬للسيارات،‭ ‬ومواقف‭ ‬خاصة‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭.‬

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