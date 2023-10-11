رئيس بلدي الشمالية: متنزه باربار يوفر المتطلبات الترفيهية ويعزز ثقافة السياحة البيئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية الدكتور سيد شبر الوداعي أن مشروع متنزّه باربار الذي افتتح مؤخرا برعاية وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك يوفّر متطلبات ممارسة الأنشطة الاجتماعية وتعزيز ثقافة السياحة البيئية.
وأضاف أن هذا الحلم الواقع على الشريط الساحلي (البقعة التاريخية) التي شهدت حراكا مهما للنشاط الاجتماعي البحري والذي انتظر تحقيقه المجتمع المحلي في باربار والقرى المجاورة يعد مطلبًا حيويًا يسهم في توفير الموقع المناسب لممارسة الأنشطة الترفيهية كما يعد علامة تاريخية تذكر الأجيال بماضي الآباء والأجداد حيث حركة قوارب الغوص والصيد البحري التي كانت مصدرا حيويا لمعيشة المجتمع المحلي في قرية باربار.
وأردف قائلا: «تتداخل الأهمية التاريخية للمواقع الذي شيد عليه المعلم الترفيهي والسياحي مع القيمة المعيشية لموقع مهنة الزراعة التي كانت سائدة في وسط المجتمع المحلي في قرية باربار حيث كان الموقع إلى وقت قريب يتميز بثروته الزراعية وغطائه النباتي فضلا عن إنه موقع حيوي لمعيشة الأهالي وكان يٌعد من البقع المهمة التي كان يتوجه إليها الأهالي في فصل الصيف ويبنون فيها المنازل الشعبية التقليدية التي كانت تشّيد من سعف النخيل».
ووصف الافتتاح باللوحة الفنية التي تبرز جمال الفرح الإنساني الذي تجسد في فرحة الأطفال وسعادة المجتمع المحلي في قرية باربار والقرى المجاورة على شارع النخيل، مبيناً أن هذا هو الهدف الذي حرصت الحكومة على تجسيده الذي يمثل الرسالة المهمة لمواصلة مسيرة العمل والإنجاز الذي يزرع السعادة في الوسط الاجتماعي منوها بتقدير الأسر والعوائل لهذا الإنجاز وتأكيد جاهزيتهم في التوجيه التربوي لتعزيز السلوك الرشيد في ثقافة الناشئة لصون معالم المتنزه وتشجيعهم على تحمل المسؤولية في استدامة المتنزه وتجسيده كحق اجتماعي بالمستوى المتميز.
ويحتوي متنزّه باربار الواقع في مجمع 526 على مساحة إجمالية تبلغ 8484.5 مترا مربعا، جميع العناصر النموذجية وروعي فيه توفير جلسات عائلية مظلّلة بمساحة 693 مترا مربعا، ومبان خدمية، و49 موقفا للسيارات، ومواقف خاصة لذوي العزيمة.
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