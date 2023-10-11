المحامي الشيخ محمد بن حمد آل خليفة: برنامج السجون المفتوحة يمثل إرساء لقواعد العدالة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬طيبة‭ ‬للتأكيد‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬قواعد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬المحكوم‭ ‬الأمل‭ ‬والفرصة‭ ‬ليكون

عنصرا‭ ‬فعالا‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬انخراطه‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وبذلك‭ ‬يتم‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬عودته‭ ‬للجريمة‭ ‬وإعطاؤه‭ ‬الثقة‭ ‬والفرصة‭ ‬للعمل‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬العدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬ثمار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الخلّاقة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعلي‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الحضارية‭ ‬لإرساء‭ ‬قواعد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬لتكون‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬العدالة‭ ‬والقانون‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬نهج‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬مجال‮

‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬والحقوقي‭ ‬المتميز‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬السامية‭ ‬للعملية‭ ‬الاصلاحية‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإرساء‭ ‬القانون‭ ‬وتشريعاته‭ ‬المنظمة‭ ‬لكرامة‭ ‬الانسان‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬المحكوم‭ ‬للمجتمع‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬لتوطين‭ ‬وإعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬له،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والألفة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مثمنا‭ ‬دور‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الفريق‭ ‬اول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمشاريع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬منوها‭ ‬بدعمه‭ ‬الحثيث‭ ‬والمستدام‭ ‬وحرصه‭ ‬الواضح‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المشرّفة‭ ‬مما‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬القانوني‭.‬

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