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وزراء الخارجية العرب يتبنون قرارا بالوقف الفوري للحرب على غزة

10/11/2023 7:17:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية،‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬والمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬لمناقشة‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬نتيجة‭ ‬المواجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وترأس‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوزراء‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للمجلس،‭ ‬والوزراء،‭ ‬وأحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وقد‭ ‬تبنى‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬قرارًا‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والتصعيد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ومحيطه،‭ ‬ودعوة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأمنية‭ ‬الكارثية‭ ‬لاستمرار‭ ‬التصعيد‭ ‬وتمدده،‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬تحرك‭ ‬عاجل‭ ‬وفاعل‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وحماية‭ ‬لأمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‭ ‬من‭ ‬خطر
توسع‭ ‬دوامات‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬سيدفع‭ ‬ثمنها‭ ‬الجميع‭. ‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬إدانة‭ ‬قتل‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬واستهدافهم‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المنافية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين،‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬المشتركة‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وعلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المدنيين‭ ‬وجميع‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬سبيل‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬والشامل‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وخصوصًا‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حزيران‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬لتعيش‭ ‬بأمن‭ ‬وسلام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية‭ ‬بكامل‭ ‬عناصرها‭. ‬

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