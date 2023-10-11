مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية بالبحرين ومؤسسة راشد بن خليفة للفنون لتمكين مجتمع الفنون البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقيمت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤسس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬والدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭.‬

وستشمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الرائدة‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ومؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والورش‭ ‬المصممة‭ ‬بدقة‭ ‬لتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬النمو‭ ‬المهني‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭. ‬ستشمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬أيضًا‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الإبداع‭ ‬والفنون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬الفنية‭ ‬والنظرية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬مع‭ ‬عروض‭ ‬مختارة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭.‬

هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تخصصهم،‭ ‬ممن‭ ‬يتمتعون‭ ‬بشغف‭ ‬للفنون،‭ ‬والابتكار،‭ ‬أو‭ ‬الإبداع‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭. ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬مثل‭ ‬فرص‭ ‬التدريب،‭ ‬إدارة‭ ‬الاستوديوهات،‭ ‬وعديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الأخرى‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتبادل‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬خبراتهم‭ ‬لتعزيز‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬حيث‭ ‬سيقيم‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬الندوات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬جهدًا‭ ‬تعاونيًا‭ ‬لا‭ ‬يثري‭ ‬المشهد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ستشمل‭ ‬فوائده‭ ‬المجتمع‭ ‬الفني‭ ‬الأوسع‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬مؤسس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مجتمع‭ ‬فني‭ ‬نشط‭ ‬ومتعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬المعرفة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬ومجال‭ ‬التعبير‭ ‬الفني،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستفتح‭ ‬إمكانيات‭ ‬لا‭ ‬حدود‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬الطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والصناعة‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتجسد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التزام‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬بث‭ ‬روح‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والتقدير‭ ‬العميق‭ ‬للفنون،‭ ‬ما‭ ‬يثري‭ ‬النسيج‭ ‬الثقافي‭ ‬لمملكتنا‭ ‬الغالية‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك،‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬تلتزم‭ ‬بتوفير‭ ‬رحلة‭ ‬تعليمية‭ ‬شاملة‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التقليدية‭. ‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تفانينا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والتقدير‭ ‬العميق‭ ‬لأهمية‭ ‬الفنون‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالآفاق‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭. ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬مهمتنا‭ ‬الأساسية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬للخريجين‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬لتهيئتهم‭ ‬لفرص‭ ‬العمل‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭.‬

يلعب‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬وفقًا‭ ‬لرؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالمجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬ورعاية‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬إدراك‭ ‬أهمية‭ ‬الفنون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬والأفراد‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الذات‭ ‬والاتصال،‭ ‬وفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬تعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والتطوير‭ ‬الشخصي‭.‬

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