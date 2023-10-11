مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية بالبحرين ومؤسسة راشد بن خليفة للفنون لتمكين مجتمع الفنون البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت الجامعة الأمريكية بالبحرين ومؤسسة راشد بن خليفة للفنون مذكرة تفاهم لتسهيل وتعزيز التعاون للمبادرات التعليمية في الجامعة الأمريكية بالبحرين وكذلك لإطلاق المؤسسة مساحة فنية تدعى «محطة الفن» والتي ستفتح أبوابها في أوائل العام المقبل 2024.
وأقيمت مراسم التوقيع في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين بحضور الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، مؤسس مؤسسة راشد بن خليفة للفنون، والدكتور برادلي ج. كوك، رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين.
وستشمل هذه الشراكة الرائدة بين الجامعة الأمريكية بالبحرين ومؤسسة راشد بن خليفة للفنون سلسلة من البرامج والورش المصممة بدقة لتوسيع آفاق النمو المهني لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. ستشمل هذه الشراكة أيضًا التفاعل مع مجتمع الإبداع والفنون في مملكة البحرين بشكل عام، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الدورات الفنية والنظرية التي تستضيفها مؤسسة راشد بن خليفة آل خليفة للفنون، مع عروض مختارة ستقام في حرم الجامعة.
هذا الاتفاق سيفتح الأبواب أمام طلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين، بغض النظر عن تخصصهم، ممن يتمتعون بشغف للفنون، والابتكار، أو الإبداع توفر لهم فرصة مميزة لاكتساب خبرة عملية من خلال برامج تدريبية في مؤسسة راشد بن خليفة للفنون. ستسهم هذه الاتفاقية في توفير عديد من الفرص مثل فرص التدريب، إدارة الاستوديوهات، وعديد من الفرص الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل أعضاء هيئة التدريس من الجامعة الأمريكية بالبحرين خبراتهم لتعزيز العروض في مؤسسة راشد بن خليفة للفنون حيث سيقيم أعضاء هيئة التدريس الندوات وورش العمل، ما يخلق جهدًا تعاونيًا لا يثري المشهد الأكاديمي فحسب، بل ستشمل فوائده المجتمع الفني الأوسع.
ومن جانبه علق مؤسس مؤسسة راشد بن خليفة للفنون، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قائلا: «تمثل هذه الشراكة بين الجامعة الأمريكية بالبحرين ومؤسسة الفنون في مملكة البحرين خطوة مهمة نحو تعزيز مجتمع فني نشط ومتعدد التخصصات في المنطقة. ومن خلال التناغم بين المعرفة الأكاديمية ومجال التعبير الفني، فإن هذه الشراكة ستفتح إمكانيات لا حدود لها أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والصناعة الإبداعية في مملكة البحرين. وتجسد هذه الاتفاقية التزام مؤسسة راشد بن خليفة للفنون بتوفير بيئة تعليمية شاملة من شأنها بث روح الإبداع والابتكار والتقدير العميق للفنون، ما يثري النسيج الثقافي لمملكتنا الغالية».
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، الدكتور برادلي ج. كوك، «إن الجامعة الأمريكية بالبحرين تلتزم بتوفير رحلة تعليمية شاملة تتجاوز الحدود الأكاديمية التقليدية. إن تعاوننا مع مؤسسة راشد بن خليفة للفنون دليل على تفانينا في تعزيز الإبداع والابتكار والتقدير العميق لأهمية الفنون. ونحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة راشد بن خليفة للفنون للارتقاء بالآفاق التعليمية والمهنية على حد سواء لطلاب الجامعة. وتتماشى هذه المبادرة مع مهمتنا الأساسية المتمثلة في توفير الدعم للخريجين وصقل مهاراتهم لتهيئتهم لفرص العمل المحلية والإقليمية».
يلعب التعليم الفني وفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 دورًا محوريًا في النهوض بالمجتمعات المحلية ورعاية الأجيال القادمة. لذا فإن إدراك أهمية الفنون من شأنه تمكين الطلاب والأفراد من تنمية مهارات التعبير عن الذات والاتصال، وفتح الأبواب أمام فرص تعزيز الإبداع والتطوير الشخصي.
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