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وزير التربية يبحث مع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين دعم بعثات الطلبة المتفوقين

10/11/2023 7:17:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬يعقوب‭ ‬الخياط‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أثنى‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬عبر‭ ‬شراكته‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والبنك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬البعثات‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المدارس،‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬منهجية‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬رفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تقدم‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬الترحيب‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه‭.‬

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