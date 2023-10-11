وزير التربية يبحث مع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين دعم بعثات الطلبة المتفوقين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم عبدالحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين.
في بداية اللقاء أثنى الوزير على دور بيت التمويل الكويتي في دعم مختلف المبادرات التعليمية عبر شراكته المستمرة مع وزارة التربية والتعليم.
وقد تم بحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والبنك في المجال التعليمي من خلال الشراكة في تمويل البعثات المخصصة للطلبة المتفوقين من خريجي المدارس، وفق خطة منهجية ترمي إلى رفد سوق العمل بالكفاءات البحرينية.
من جانبه تقدم عبدالحكيم الخياط بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم، معرباً عن الترحيب المستمر بدعم قطاع التعليم والاستثمار فيه.
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