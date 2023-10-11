وزير التربية يبحث مع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين دعم بعثات الطلبة المتفوقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أثنى‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬عبر‭ ‬شراكته‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬والبنك‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬البعثات‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬المدارس،‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬منهجية‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬رفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالكفاءات‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تقدم‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬الترحيب‭ ‬المستمر‭ ‬بدعم‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه‭.‬

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