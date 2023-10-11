السفير الكويتي يشيد بالقفزات النوعية لجامعة الخليج العربي خلال مسيرتها العلمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، وتعميق التعاون على الصعيد العلمي والأكاديمي والبحثي بين جامعة الخليج العربي ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت الشقيقة.
وقال الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح خلال اللقاء: «تمكنت جامعة الخليج العربي من الناحية العلمية والأكاديمية من تحقيق قفزات مشهودة في السنوات الأخيرة، ونجحت في تحويل التحديات إلى قصص نجاح من خلال تسخير كل إمكانياتها لخدمة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام وأبناء الكويت الدارسين في كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا بشكل خاص».
ومن جانبه، أشاد الدكتور آل فهيد خلال اللقاء بدور دولة الكويت في دعم جامعة الخليج العربي، مشيدا بدعمها اللامحدود لمسيرة الجامعة ومشاريعها التعليمية والعلمية. وأعرب خلال اللقاء عن اعتزازه بثقة دولة الكويت بجامعة الخليج العربي التي تبتعث أبناءها من الكويت لدراسة الطب والعلوم الطبية وتتخصص في مختلف التخصصات التربوية والطبية والتقنية والبيئية وإدارة الأعمال على مستوى الدراسات العليا منذ أكثر من 40 عاماً، مشيراً أن للكويت أيادي بيضاء في دعم مشاريع الجامعة والنهوض بها طوال العقود الماضية، مؤكداً السعي المستمر لتطوير التعليم العالي والتعليم الطبي بالجامعة.
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