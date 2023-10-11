السفير الكويتي يشيد بالقفزات النوعية لجامعة الخليج العربي خلال مسيرتها العلمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬تمكنت‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬قفزات‭ ‬مشهودة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬إمكانياتها‭ ‬لخدمة‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأبناء‭ ‬الكويت‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬وكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بدور‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعمها‭ ‬اللامحدود‭ ‬لمسيرة‭ ‬الجامعة‭ ‬ومشاريعها‭ ‬التعليمية‭ ‬والعلمية‭. ‬وأعرب‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بثقة‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬تبتعث‭ ‬أبناءها‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬لدراسة‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬وتتخصص‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬التربوية‭ ‬والطبية‭ ‬والتقنية‭ ‬والبيئية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً،‭ ‬مشيراً‭ ‬أن‭ ‬للكويت‭ ‬أيادي‭ ‬بيضاء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الجامعة‭ ‬والنهوض‭ ‬بها‭ ‬طوال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬السعي‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والتعليم‭ ‬الطبي‭ ‬بالجامعة‭.‬

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