Thursday, 12 October 2023 03:18 GMT

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية

10/11/2023 7:17:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬عناصرها‭ ‬قتلوا‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬بعدما‭ ‬ألقيا‭ ‬ألعابا‭ ‬نارية‭ ‬وحجارة‭ ‬على‭ ‬قواتها‭ ‬أثناء‭ ‬مواجهات‭. ‬وقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬فيها‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سلوان‭ (‬جنوب‭).

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشرطيين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬حياتهم‭. ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬وفاتهما‭ ‬لاحقا‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬أن‭ ‬الشابين‭ ‬هما‭ ‬علي‭ ‬عباسي‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬أسير‭ ‬محرر،‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬نضال‭ ‬فرج‭ (‬18‭ ‬عاما‭). ‬وقال‭ ‬مجدي‭ ‬عباسي‭ ‬قريب‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬شاهدا‭ ‬عليها‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬وتسع‭ ‬دقائق‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭.

وأكد‭ ‬عباسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إصابة‭ ‬الشابين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يدخلا‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لحقت‭ ‬بهما‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وأطلقت‭ ‬النار‭ ‬عليهما‭ ‬مجددا‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬عباسي‭ ‬فإن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬منعت‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعاف‭ ‬لهما‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬وربع‭ ‬رغم‭ ‬وصول‭ ‬طواقم‭ ‬إسعاف‭ ‬فلسطينية‭ ‬وإسرائيلية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬عباسي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬غير‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬سحب‭ ‬جثمانيهما‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترتطم‭ ‬بالدرج‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قضيا‭.

تشهد‭ ‬عدة‭ ‬أحياء‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬شبان‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.
‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الإسلامية‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬بقصف‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬عليه‭ ‬حصارًا‭ ‬كاملًا‭. ‬

وقتل‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬1200‭ ‬إسرائيلي‭ ‬برصاص‭ ‬عناصر‭ ‬حماس،‭ ‬فيما‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬950‭ ‬فلسطينيًا،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.
‬تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967‭. ‬ويعيش‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الشرقي‭ ‬للقدس‭ ‬الذي‭ ‬ينادي‭ ‬به‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولتهم‭ ‬المستقبلية‭.

MENAFN11102023000055011008ID1107228762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث