مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬عناصرها‭ ‬قتلوا‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬بعدما‭ ‬ألقيا‭ ‬ألعابا‭ ‬نارية‭ ‬وحجارة‭ ‬على‭ ‬قواتها‭ ‬أثناء‭ ‬مواجهات‭. ‬وقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬أصيب‭ ‬فيها‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سلوان‭ (‬جنوب‭).

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وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشرطيين‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المهاجمين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬حياتهم‭. ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬وفاتهما‭ ‬لاحقا‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬أن‭ ‬الشابين‭ ‬هما‭ ‬علي‭ ‬عباسي‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬أسير‭ ‬محرر،‭ ‬وعبد‭ ‬الرحمن‭ ‬نضال‭ ‬فرج‭ (‬18‭ ‬عاما‭). ‬وقال‭ ‬مجدي‭ ‬عباسي‭ ‬قريب‭ ‬علي‭ ‬إن‭ ‬الحادثة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬شاهدا‭ ‬عليها‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬وتسع‭ ‬دقائق‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭.

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وأكد‭ ‬عباسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إصابة‭ ‬الشابين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يدخلا‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬مفتوحة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لحقت‭ ‬بهما‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وأطلقت‭ ‬النار‭ ‬عليهما‭ ‬مجددا‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬عباسي‭ ‬فإن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬منعت‭ ‬تقديم‭ ‬الإسعاف‭ ‬لهما‭ ‬لمدة‭ ‬ساعة‭ ‬وربع‭ ‬رغم‭ ‬وصول‭ ‬طواقم‭ ‬إسعاف‭ ‬فلسطينية‭ ‬وإسرائيلية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬عباسي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الطريقة‭ ‬غير‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬سحب‭ ‬جثمانيهما‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترتطم‭ ‬بالدرج‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قضيا‭.

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تشهد‭ ‬عدة‭ ‬أحياء‭ ‬فلسطينية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬شبان‭ ‬فلسطينيين‭ ‬والقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.

‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهات‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬مباغت‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الإسلامية‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬بقصف‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬عليه‭ ‬حصارًا‭ ‬كاملًا‭. ‬

وقتل‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬1200‭ ‬إسرائيلي‭ ‬برصاص‭ ‬عناصر‭ ‬حماس،‭ ‬فيما‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬950‭ ‬فلسطينيًا،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭.

‬تحتل‭ ‬إسرائيل‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1967‭. ‬ويعيش‭ ‬360‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الشرقي‭ ‬للقدس‭ ‬الذي‭ ‬ينادي‭ ‬به‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولتهم‭ ‬المستقبلية‭.

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