اتحاد الكرة يجري قرعة دوري مراسي للكرة الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أجرى الاتحاد البحريني لكرة القدم قرعة دوري مراسي لكرة القدم الشاطئية بحضور ممثلي جميع الأندية والمراكز المشاركة «16 فريقا»، ويأتي تنظيم دوري كرة القدم الشاطئية ضمن برامج لجنة الشواطئ بالاتحاد البحريني لموسم 2023/2024، وذلك برعاية من مراسي.
وبحسب النظام الذي أقرته اللجنة فقد تم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين بالقرعة، تضم الأولى فرق: مركز الشاخورة، مركز الزلاق، نادي دار كليب، نادي البديع، مركز القادسية، سوليدرتي، مركز المرخ، مركز صدد، وضمت المجموعة الثانية فرق: مركز كرزكان، مركز الديه، مجلس البيئة، مركز ابوقوة، مركز عراد، مركز جبلة حبشي، مركز المحرق، مركز السنابس.
وأسفرت نتيجة القرعة عن مباريات الجولة الأولى يلتقي خلالها في المجموعة الأولى مركز الشاخورة مع مركز الزلاق، نادي دار كليب مع نادي البديع، مركز القادسية مع سوليدرتي، مركز المرخ مع مركز صدد.
وضمن المجموعة الثانية يلعب في الجولة الأولى مجلس البيئة مع كرزكان، مركز الديه مع مركز عراد، مركز ابوقوة مع مركز جبلة حبشي، وأخيرا يلعب مركز السنابس مع مركز المحرق.
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