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اتحاد الكرة يجري قرعة دوري مراسي للكرة الشاطئية

10/11/2023 7:17:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أجرى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قرعة‭ ‬دوري‭ ‬مراسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬والمراكز‭ ‬المشاركة‭ ‬‮«‬16‭ ‬فريقا‮»‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬لجنة‭ ‬الشواطئ‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭/‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬برعاية‭ ‬من‭ ‬مراسي‭.‬

وبحسب‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬أقرته‭ ‬اللجنة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬بالقرعة،‭ ‬تضم‭ ‬الأولى‭ ‬فرق‭: ‬مركز‭ ‬الشاخورة،‭ ‬مركز‭ ‬الزلاق،‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب،‭ ‬نادي‭ ‬البديع،‭ ‬مركز‭ ‬القادسية،‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬مركز‭ ‬المرخ،‭ ‬مركز‭ ‬صدد،‭ ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فرق‭: ‬مركز‭ ‬كرزكان،‭ ‬مركز‭ ‬الديه،‭ ‬مجلس‭ ‬البيئة،‭ ‬مركز‭ ‬ابوقوة،‭ ‬مركز‭ ‬عراد،‭ ‬مركز‭ ‬جبلة‭ ‬حبشي،‭ ‬مركز‭ ‬المحرق،‭ ‬مركز‭ ‬السنابس‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتيجة‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مركز‭ ‬الشاخورة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الزلاق،‭ ‬نادي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬البديع،‭ ‬مركز‭ ‬القادسية‭ ‬مع‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬مركز‭ ‬المرخ‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬صدد‭.‬

وضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مجلس‭ ‬البيئة‭ ‬مع‭ ‬كرزكان،‭ ‬مركز‭ ‬الديه‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬عراد،‭ ‬مركز‭ ‬ابوقوة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬جبلة‭ ‬حبشي،‭ ‬وأخيرا‭ ‬يلعب‭ ‬مركز‭ ‬السنابس‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬المحرق‭.‬

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