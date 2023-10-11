منتخب الكيوكشنكايكان يستعدّ لبطولة العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للكيوكشنكايكان‭-‬كاراتيه‭ ‬تدريباته‭ ‬استعدادا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬13‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬اليابانية‭ ‬طوكيو،‭ ‬وبطولة‭ ‬الصداقة‭ ‬العالمية‭ ‬للمتميزين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬17‭ - ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬وكبيرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬لاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬العالم‭. ‬وتشهد‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬قيادتها‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الكيوكشن‭ ‬كراتيه‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكاراتيه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬د‭. ‬حسين‭ ‬الدرازي‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون،‭ ‬حماسة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬تحضيرا‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬يتطلع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬الكاراتيه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكاراتيه‭ ‬وجهود‭ ‬لجنة‭ ‬الكيوكشن‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬وسياسات‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬للنهوض‭ ‬بجميع‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬رياضة‭ ‬الكاراتيه‭. ‬

وسيخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬برنامجا‭ ‬إعداديا‭ ‬مكثفا‭ ‬يتضمن‭ ‬كذلك‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتقنيات‭ ‬والتحكيم‭ ‬والقوانين‭ ‬التابعة‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للكيوكشن‭ ‬كاراتيه‭ ‬ IKO ،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تحديثات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬يستهدف‭ ‬المنتخب‭ ‬اقتراب‭ ‬البطولة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية‭.‬