منتخب الكيوكشنكايكان يستعدّ لبطولة العالم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواصل المنتخب الوطني للكيوكشنكايكان-كاراتيه تدريباته استعدادا للمشاركة في النسخة 13 لبطولة العالم التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، وبطولة الصداقة العالمية للمتميزين، وذلك خلال الفترة 17 - 19 نوفمبر القادم، بمشاركة واسعة وكبيرة من مختلف لاعبي ولاعبات العالم. وتشهد تدريبات المنتخب التي يشرف على قيادتها رئيس لجنة الكيوكشن كراتيه بالاتحاد البحريني للكاراتيه المدرب الوطني د. حسين الدرازي والطاقم الفني المعاون، حماسة كبيرة من اللاعبين واللاعبات تحضيرا لخوض هذه البطولة، والتي يتطلع فيها إلى تحقيق أفضل النتائج بما يعكس تطور رياضة الكاراتيه، في ظل الجهود الكبيرة للاتحاد البحريني للكاراتيه وجهود لجنة الكيوكشن بالاتحاد، في تنفيذ الخطط والبرامج التي تتماشى وسياسات العمل التي رسمها المجلس البحريني للألعاب القتالية برئاسة سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، للنهوض بجميع الألعاب القتالية بما فيها رياضة الكاراتيه.
وسيخوض المنتخب برنامجا إعداديا مكثفا يتضمن كذلك التعرف على كافة المستجدات الخاصة بالتقنيات والتحكيم والقوانين التابعة للمنظمة العالمية للكيوكشن كاراتيه IKO ، والتي شهدت تحديثات خلال الفترة الماضية، حيث يستهدف المنتخب اقتراب البطولة وهو في كامل الجاهزية.
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