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((البحرين ريد إكستريم)) ينافس في رالي المغرب وعينه على الفوز

10/11/2023 7:17:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يعود‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬رايد‭ ‬إكستريم‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬الصحراوية‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وأورلي‭ ‬تيرانوفا‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لسيارة‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬يستعد‭ ‬لوب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬تسع‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬مساعده‭ ‬فابيان‭ ‬لوركين‭ ‬الذي‭ ‬تعافى‭ ‬من‭ ‬جراحة‭ ‬مؤخراً‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬كما‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬زميل‭ ‬لوب‭ ‬بالفريق‭ ‬السائق‭ ‬الارجنتيني‭ ‬أورلي‭ ‬تيرانوفا‭ ‬مع‭ ‬مساعده‭ ‬مواطنه‭ ‬الجديد‭ ‬برناردو‭ ‬جراو‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭ ‬أخرى‭.‬

وسينطلق‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2‭.‬240‭ ‬كلم‭ ‬ويستهل‭ ‬بمرحلة‭ ‬استعراضية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬أغادير‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬الانطلاق‭ ‬لاجتياز‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬صحراوية‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬قاس‭ ‬لقدرة‭ ‬التحمل‭ ‬البشرية‭ ‬والميكانيكية‭ ‬حتى‭ ‬نقطة‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مرزوكة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الجزائرية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬سائقا‭ ‬فرنسيا‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬جيرلان‭ ‬شيشيريه‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬بسيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬تقريبا‭ ‬منح‭ ‬لوب‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر‭ ‬أخرى‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬الاندلس‭.‬

ويشكل‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬للوب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬منذ‭ ‬رالي‭ ‬سونورا‭ ‬في‭ ‬المكسيك‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬حين‭ ‬تعرض‭ ‬مساعده‭ ‬لوركين‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬كتفه‭ ‬أثناء‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬نهر‭ ‬جاف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ثنائي‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬لنصر‭ ‬رائع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬ظل‭ ‬أسطورة‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬مشغولاً‭ ‬وناجحاً‭ ‬خلف‭ ‬عجلة‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬كروس‭ ‬وإكستريم‭ ‬إي‭ ‬وراليات،‭ ‬لكنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬فرصة‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬صحراوي‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬سيارة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر‭.‬

وقال‭ ‬لوب‭: ‬‮«‬انا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر،‭ ‬وأتطلع‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬حقاً‭. ‬ان‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭ ‬بفضل‭ ‬المسارات‭ ‬والكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬وقليل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬لذلك‭ ‬سيكون‭ ‬مثيرا‭ ‬للاهتمام‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬توجد‭ ‬كثبان‭ ‬رملية‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مرزوكة،‭ ‬كما‭ ‬أحب‭ ‬المسارات‭ ‬السريعة‭ ‬الصلبة‭ ‬أيضاً،‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬دروب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأماكن‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أستمتع‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬السيارة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬حقق‭ ‬تيرانوفا‭ ‬مركز‭ ‬وصافة‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬متحمس‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬هانتر‭ ‬المبنية‭ ‬حديثاً،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تعديلها‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬برودرايف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭. ‬وقال‭ ‬السائق‭ ‬الارجنتيني‭ ‬تيرانوفا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬رائعاً‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬بحصولي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وأسعى‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬نعبر‭ ‬بها‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬في‭ ‬مرزوكة،‭ ‬وأنا‭ ‬أستمتع‭ ‬بالمسارات‭ ‬وروح‭ ‬هذا‭ ‬الرالي،‭ ‬لذلك‭ ‬أتطلع‭ ‬بشدة‭ ‬إلى‭ ‬المراحل‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السائق‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بلقب‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬متصدراً‭ ‬بفارق‭ ‬56‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه،‭ ‬بينما‭ ‬يتطلع‭ ‬السائق‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬لوب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

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