رئيس اتحاد الكرة الطائرة يحتفي بأبطال غرب آسيا للشباب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

احتفى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بلاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الشباب‭ ‬الحائزين‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الأولى‭ ‬للشباب‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬الذوادي‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تكريم‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬بالمكافآت‭ ‬المالية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬سبارتن‭ ‬جيم‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاعبين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وعطاء‭ ‬ليكسبوا‭ ‬اللقب‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬أي‭ ‬شوط‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬قوة‭ ‬المنتخب‭ ‬وما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬بارزة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬أقضي‭ ‬إجازتي‭ ‬السنوية‭ ‬الخاصة‭ ‬ولكنني‭ ‬كنت‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬ومتابعة‭ ‬مباريات‭ ‬المنتخب‭ .. ‬ألتقي‭ ‬بكم‭ ‬اليوم‭ ‬لأعبر‭ ‬لكم‭ ‬عن‭ ‬شكري‭ ‬وتقديري‭ ‬لجهودكم‭ ‬ومثابرتكم‭ ‬التي‭ ‬أثمرت‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬شاكرا‭ ‬ومقدرا‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬والذين‭ ‬يعتبرون‭ ‬شركاء‭ ‬أساسيين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬سواء‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬والمنتخب‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬القادمة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬طموحات‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‭ ‬والسعي‭ ‬لتمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬مستقبلا‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مشرف‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭.‬