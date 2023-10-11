رئيس اتحاد الكرة الطائرة يحتفي بأبطال غرب آسيا للشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
احتفى رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة سعادة اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة بلاعبي منتخب الشباب الحائزين لقب بطولة غرب آسيا الأولى للشباب والتي أقيمت قبل نحو شهر ونصف في المملكة العربية السعودية وذلك بحضور نائب الرئيس محمد الذوادي والأمين العام فراس الحلواجي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وتم خلال اللقاء تكريم لاعبي الفريق بالمكافآت المالية المقدمة من شركة سبارتن جيم الراعي الرسمي للاتحاد.
وفي بداية اللقاء أعرب سعادة اللواء الركن الشيخ علي بن محمد آل خليفة عن خالص شكره وتقديره للاعبين على ما بذلوه من جهد وعطاء ليكسبوا اللقب بكل جدارة واقتدار من دون خسارة أي شوط الأمر الذي يعكس قوة المنتخب وما يمتلكه من عناصر بارزة.
وأضاف: «لقد كنت أقضي إجازتي السنوية الخاصة ولكنني كنت على تواصل مع رئيس الوفد والأمين العام ومتابعة مباريات المنتخب .. ألتقي بكم اليوم لأعبر لكم عن شكري وتقديري لجهودكم ومثابرتكم التي أثمرت عن تحقيق هذا اللقب شاكرا ومقدرا الدور الكبير لأعضاء الجهازين الفني والإداري والذين يعتبرون شركاء أساسيين في تحقيق هذا الإنجاز».
وأكد رئيس الاتحاد أهمية استمرار اللاعبين في خوض الحصص التدريبية سواء مع أنديتهم والمنتخب لتطوير مستوياتهم وتمثيل المنتخب في الاستحقاقات القادمة وأن يكون لديهم طموحات أكبر في المنافسة على المستوى القاري والدولي والسعي لتمثيل المنتخب الأول مستقبلا معربا عن امتنانه لما قدموه من أداء مشرف عزز مكانة الكرة الطائرة البحرينية على مستوى منطقة غرب آسيا.
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