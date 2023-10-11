دوري الصم لكرة القدم للصالات ينطلق 20 أكتوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬ينطلق‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭. ‬ويعدّ‭ ‬الدوري‭ ‬باكورة‭ ‬الدوريات‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

تحدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬وجاسم‭ ‬حسن‭ ‬مبارك‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬وخالد‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬وعيسى‭ ‬عباس،‭ ‬وذلك‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬والحسابات‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬باسم‭ ‬المؤذن‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬ينطلق‭ ‬وفق‭ ‬الأهداف‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وماهي‭ ‬إلا‭ ‬بداية‭ ‬لانطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدوريات‭ ‬والفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يقيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬الدوري‭ ‬الخاص‭ ‬بفئة‭ ‬الصم،‭ ‬ولجميع‭ ‬الاخوة‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬والجهات‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬دعمها‭ ‬شريكا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الدوري‭.‬

وتحدث‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭ ‬والخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بحسب‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬كشف‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الدوري،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬إعلان‭ ‬الدوري‭ ‬يوضح‭ ‬أسماء‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وعدد‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬يندرجون‭ ‬تحت‭ ‬فئة‭ ‬الصم،‭ ‬وأن‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدوري‭ ‬على‭ ‬أتمّ‭ ‬الاستعداد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ظهور‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬بحسب‭ ‬تطلعات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬الجانب‭ ‬الفني،‭ ‬تحدث‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للدوري‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬عيسى‭ ‬عباس‭ ‬عن‭ ‬الأهداف‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬يهدف‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬وتكوين‭ ‬منتخب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬ورفع‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭.‬