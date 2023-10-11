دوري الصم لكرة القدم للصالات ينطلق 20 أكتوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف الاتحاد البحريني لرياضات الصم عن دوري الصم لكرة القدم للصالات الذي سوف ينطلق بتاريخ 20 أكتوبر في صالة عيسى بن راشد في مؤتمر صحفي عقد أمس الأول. ويعدّ الدوري باكورة الدوريات التي يقيمها الاتحاد منذ تأسيسه عام 2019.
تحدث في المؤتمر باسم المؤذن والشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة المدير التنفيذي وجاسم حسن مبارك نائب الرئيس وخالد محمد الحسن أمين السر العام وعيسى عباس، وذلك وسط حضور كبير من رجال الصحافة والإعلام والحسابات الرياضية.
وأشار رئيس مجلس الإدارة الاتحاد باسم المؤذن خلال المؤتمر إلى أن دوري الصم لكرة الصالات ينطلق وفق الأهداف والخطط التي وضعها مجلس الإدارة لتحقيقها خلال هذا العام، وماهي إلا بداية لانطلاق العديد من الدوريات والفعاليات والأنشطة التي سوف يقيمها الاتحاد في الفترة القادمة، كما عبر عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي دعمت الاتحاد من أجل إقامة الدوري الخاص بفئة الصم، ولجميع الاخوة العاملين على تنظيم هذا الدوري والجهات الإعلامية التي سيكون دعمها شريكا أساسيا في نجاح الدوري.
وتحدث نائب الرئيس جاسم حسن مبارك عن الأهداف والخطط الاستراتيجية العامة للاتحاد والتي تم وضعها بداية العام من قبل مجلس الإدارة بحسب توجيهات القيادة الرياضية في مملكتنا الغالية.
في المقابل كشف المدير التنفيذي الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة عن تفاصيل الدوري، وذلك عن طريق عرض فيديو إعلان الدوري يوضح أسماء الفرق المشاركة في الدوري وعدد اللاعبين، وأن جميع اللاعبين المشاركين يندرجون تحت فئة الصم، وأن اللجنة المنظمة للدوري على أتمّ الاستعداد من أجل ظهور النسخة الأولى بالشكل المطلوب بحسب تطلعات مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد.
وفيما يخص الجانب الفني، تحدث المدير الفني للدوري ومدرب المنتخب عيسى عباس عن الأهداف الفنية التي يهدف الجهاز إلى تحقيقها من هذا الدوري وتكوين منتخب قادر على المنافسة ورفع راية المملكة في شتى المنافسات الدولية، وتوسيع قاعدة اللاعبين المؤهلين للانضمام إلى المنتخب الوطني.
MENAFN11102023000055011008ID1107228757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.