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منتخب الصالات يتأهل وصيفاً

10/11/2023 7:17:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬وصيفاً‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تايلند‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬قبل‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الافتتاحيتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تيمور‭ ‬الشرقية‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬بروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬بستة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وخاض‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬بخماسية‭.‬

ويعدّ‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬تايلند‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬مع‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024‭.‬

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