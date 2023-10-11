منتخب الصالات يتأهل وصيفاً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تأهل منتخبنا الوطني لكرة الصالات وصيفاً في مجموعته بعد الخسارة التي تعرض لها أمام منتخب الكويت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2024 في تايلند.
وكان منتخبنا قد ضمن التأهل إلى النهائيات قبل هذه المواجهة بعد تحقيقه الفوز في مباراتيه الافتتاحيتين على حساب تيمور الشرقية بهدف نظيف، وعلى حساب بروناي دار السلام بستة أهداف مقابل هدف واحد، وخاض هذه المواجهة أمام الكويت بهدف الحصول على الصدارة لكنه خسر بخماسية.
ويعدّ تأهل المنتخب لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات الرابع في مسيرته، حيث ستقام البطولة القارية في تايلند خلال شهر أبريل مع العام القادم 2024.
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