استدعاء 5 لاعبين لصفوف منتخب اليد‎

استدعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬المنتخب‮»‬،‭ ‬وهم‭: ‬الخبرة‭ ‬حسن‭ ‬شهاب،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور‭ ‬والحارس‭ ‬منتظر‭ ‬إبراهيم‭ ‬وأحمد‭ ‬رضا‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

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