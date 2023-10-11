استدعاء 5 لاعبين لصفوف منتخب اليد‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي مجيد: الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الآيسلندي آرون أربعة لاعبين جدد للانضمام إلى صفوف «المنتخب»، وهم: الخبرة حسن شهاب، جاسم خميس، مجتبى الزيمور والحارس منتظر إبراهيم وأحمد رضا. ويأتي ذلك تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي ستقام منافساتها في دولة قطر الأسبوع المقبل.
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