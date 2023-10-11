تايلور جاهز للسوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عاد‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬الى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الابتعاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬نتيجة‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬قبل‭ ‬مشاركة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وشارك‭ ‬تايلور‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وسيكون‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ويعد‭ ‬تايلور‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وقد‭ ‬مثل‭ ‬الفرق‭ ‬الاماراتية‭ ‬وكان‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬معهم،‭ ‬وسيشكل‭ ‬تايلور‭ ‬ومواطنه‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ ‬ثنائي‭ ‬قوي‭ ‬لسلة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬َحتى‭ ‬الخارجي‭ ‬حينما‭ ‬يشارك‭ ‬المحرق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭).‬