Thursday, 12 October 2023 03:17 GMT

تايلور جاهز للسوبر

10/11/2023 7:17:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

عاد‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬الى‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الابتعاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬نتيجة‭ ‬الاصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬قبل‭ ‬مشاركة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر،‭ ‬وشارك‭ ‬تايلور‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وسيكون‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ويعد‭ ‬تايلور‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬لعبوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬وقد‭ ‬مثل‭ ‬الفرق‭ ‬الاماراتية‭ ‬وكان‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬معهم،‭ ‬وسيشكل‭ ‬تايلور‭ ‬ومواطنه‭ ‬جوليوس‭ ‬كولز‭ ‬ثنائي‭ ‬قوي‭ ‬لسلة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬َحتى‭ ‬الخارجي‭ ‬حينما‭ ‬يشارك‭ ‬المحرق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭).‬

MENAFN11102023000055011008ID1107228753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث