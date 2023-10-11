تايلور جاهز للسوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
عاد المحترف الأمريكي تايلور ويلكرسون الى تدريبات الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق، وذلك بعد الابتعاد في الفترة الماضية نتيجة الاصابة التي تعرض لها في مباراة ودية قبل مشاركة المحرق في البطولة العربية للأندية التي أقيمت في دولة قطر، وشارك تايلور في التدريبات وسيكون جاهز لخوض نهائي كأس السوبر أمام فريق المنامة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، ويعد تايلور من أفضل المحترفين الذين لعبوا في منطقة الخليج وقد مثل الفرق الاماراتية وكان علامة فارقة معهم، وسيشكل تايلور ومواطنه جوليوس كولز ثنائي قوي لسلة المحرق في الموسم القادم 2023-2024 على المستوى المحلي َحتى الخارجي حينما يشارك المحرق للمرة الأولى في بطولة غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ).
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