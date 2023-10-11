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الخالدية يتعادل ودياً أمام الاتفاق

10/11/2023 7:17:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرج‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأخير‭ ‬بمناسبة‭ ‬افتتاحه،‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬الإعلام‭ ‬عنها‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬النادي‭ ‬السعودي‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬الخالدية‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وأحرزهما‭ ‬دومينيك‭ ‬وإسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬للضائع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

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