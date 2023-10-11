الخالدية يتعادل ودياً أمام الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرج فريق الخالدية الأول لكرة القدم بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما في مباراته الودية أمام الاتفاق السعودي والتي أقيمت على ملعب الأخير بمناسبة افتتاحه، وسط غياب الإعلام عنها بطلب من النادي السعودي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الخالدية بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرزهما دومينيك وإسماعيل عبداللطيف، قبل أن يتعادل الاتفاق في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع عن طريق ركلة جزاء.
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