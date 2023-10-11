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هرونة يعود إلى أسوار طائرة الأهلي

10/11/2023 7:17:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬ليبرو‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الكابتن‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭ ‬سيدافع‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وسبق‭ ‬لهرونة‭ ‬أن‭ ‬لعب‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬نسور‭ ‬الأهلي‭ ‬مواسم‭ ‬عديدة،‭ ‬وكان‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬آخر‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬

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