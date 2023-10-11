هرونة يعود إلى أسوار طائرة الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد عيسى حسن رئيس جهاز الكرة الطائرة في النادي الأهلي أن ليبرو منتخبنا الوطني الكابتن أيمن هرونة سيدافع عن شعار النادي الأهلي خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.
وسبق لهرونة أن لعب ضمن صفوف نسور الأهلي مواسم عديدة، وكان فريق النجمة آخر الأندية التي لعب ضمن صفوفها خلال الموسم المنصرم 2022-2023.
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