الشملان مدربا جديدا لسترة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلفاً‭ ‬للمدرب‭ ‬المعفى‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدو،‭ ‬وجرى‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬معه‭ ‬لمدة‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالأمير‭ ‬سلمان‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭.‬

وجاءت‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الشملان‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬ورغم‭ ‬اعتذاره‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬اقتنع‭ ‬بالمشروع‭ ‬الستراوي،‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يستلم‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬مهمته‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬سيستغل‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬بالحديث‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وإيضاح‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭.‬