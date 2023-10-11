الشملان مدربا جديدا لسترة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مجلس إدارة نادي سترة بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الوطني محمد الشملان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب المعفى من منصبه عبدالعزيز عبدو، وجرى توقيع العقد معه لمدة موسم واحد في مقر النادي بحضور عبدالأمير سلمان نائب الرئيس.
وجاءت المفاوضات مع الشملان مكثفة في اليومين الماضيين، ورغم اعتذاره في البداية إلا أنه اقتنع بالمشروع الستراوي، ووافق على الإشراف على تدريب الفريق الذي أحرز نقطة واحدة فقط من ثلاث جولات في مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
ومن المنتظر أن يستلم الكابتن محمد الشملان مهمته رسمياً في تدريب اليوم، حيث سيستغل ظهوره الأول بالحديث مع اللاعبين وإيضاح برنامج العمل خلال الفترة الحالية.
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