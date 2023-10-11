منتخبنا يواجه قيرغزستان في ((المحرق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس مباراته الودية الأولى في تجمع أكتوبر المحلي، عندما يواجه منتخب قيرغزستان عند الساعة السابعة مساءً، على ملعب المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد بنادي المحرق.
وتأتي هذه التجربة الدولية ضمن التجمع الذي سيمتد حتى 17 أكتوبر، وسيخوض فيه المنتخب المواجهة الثانية أمام منتخب الفلبين، حيث يتطلع منتخبنا إلى تحقيق الاستفادة المثالية من فترة الإعداد، تحضيرا للمشاركة في النهائيات الآسيوية «كأس آسيا» التي ستقام في قطر مطلع العام القادم.
وكان المدرب المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قد أعلن القائمة الخاصة بهذا التجمع، وشهدت تواجد 34 لاعبا هم: سيد محمد جعفر، عمر سالم، أمين بنعدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي، مبارك محمد، أحمد الشروقي، حمد الدوسري، سالم حسين، إبراهيم لطف الله، عبدالله الحشاش، محمد عبدالوهاب، إبراهيم الوالي، جاسم خليف، إبراهيم الختال، عبدالله يوسف، حسين العكري، هزاع علي، محمد عبدالقيوم، جاسم الشيخ، كميل الأسود، علي حسن سعيد، عبدالعزيز خالد، سيد مهدي باقر، أحمد بوغمار، محمد عادل، محمد الحردان، سيد ضياء سعيد، مهدي حميدان، حسين عبدالكريم، محمد مرهون، علي مدن، موسيس اتيدي.
MENAFN11102023000055011008ID1107228749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.