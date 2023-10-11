Thursday, 12 October 2023 03:16 GMT

منتخبنا يواجه قيرغزستان في ((المحرق))

10/11/2023 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬أكتوبر‭ ‬المحلي،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬التجمع‭ ‬الذي‭ ‬سيمتد‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وسيخوض‭ ‬فيه‭ ‬المنتخب‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬المثالية‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬تحضيرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬التجمع،‭ ‬وشهدت‭ ‬تواجد‭ ‬34‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمر‭ ‬سالم،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سالم‭ ‬حسين،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬موسيس‭ ‬اتيدي‭.‬

MENAFN11102023000055011008ID1107228749

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث