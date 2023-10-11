منتخبنا يواجه قيرغزستان في ((المحرق))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراته‭ ‬الودية‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬أكتوبر‭ ‬المحلي،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الدولية‭ ‬ضمن‭ ‬التجمع‭ ‬الذي‭ ‬سيمتد‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وسيخوض‭ ‬فيه‭ ‬المنتخب‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬المثالية‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬تحضيرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬التجمع،‭ ‬وشهدت‭ ‬تواجد‭ ‬34‭ ‬لاعبا‭ ‬هم‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمر‭ ‬سالم،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬حمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬سالم‭ ‬حسين،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف،‭ ‬حسين‭ ‬العكري،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬موسيس‭ ‬اتيدي‭.‬