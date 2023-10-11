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الاتحاد الإنجليزي يدرس بث قرارات الـ VAR مباشرة

10/11/2023 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مارك‭ ‬بولينغهام‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الرياضية‭ ‬تدرس‭ ‬إمكانية‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬لقرارات‭ ‬حكام‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭.‬

واهتز‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬فادح‭ ‬لحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حرمان‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الكولومبي‭ ‬لنادي‭ ‬ليفربول‭ ‬لويس‭ ‬دياس‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬صحيح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭.‬

وكان‭ ‬سبب‭ ‬الخطأ‭ ‬هو‭ ‬سوء‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬حكمي‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬وحكام‭ ‬المباراة‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬دعوات‭ ‬لبث‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬أثناء‭ ‬النقل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

ويعتبر‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬للمحادثات‭ ‬بين‭ ‬حكام‭ ‬المباراة‭ ‬وحكام‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬محظورا‭ ‬حاليًا‭ ‬بموجب‭ ‬قوانين‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬لكن‭ ‬بولينغهام‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬‮«‬إيفاب‮»‬‭) ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بسلطة‭ ‬تغيير‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬ناقشت‭ ‬الموضوع‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬انقسام‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬الأمور‭ ‬التسويقية‭ ‬والتجارية‭ ‬والحكام‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬وجهة‭ ‬نظرنا،‭ ‬من‭ ‬المنظور‭ ‬التسويقي‭ ‬والتجاري،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الشفافية‭ ‬أمرا‭ ‬جيدا‭ ‬جدا‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬المشجعون‭ ‬بأقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الخبرة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬بولينغهام‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬كي‭ ‬يعلن‭ ‬الحكام‭ ‬ويشرحون‭ ‬نتائج‭ ‬مراجعة‭ ‬قراراتهم‭ (‬علنا‭ ‬للجماهير‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭) ‬كانت‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬وجهة‭ ‬نظري‭ ‬الشخصية‭ ‬هي‭ ‬أنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ (‬البث‭ ‬الصوتي‭ ‬المباشر‭) ‬سيظل‭ ‬موضع‭ ‬تساؤل‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬لأن‭ ‬الشفافية‭ ‬الأكبر‭ ‬تُظهر‭ ‬مدى‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬الحكم،‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬رياضات‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬توتر‭ ‬مفهوم‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬التحكيم‭ ‬صعبة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‭. ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬هناك‭ ‬حكام‭ ‬يتحدثون‭ ‬لغات‭ ‬متعددة،‭ ‬لذا‭ ‬فالأمر‭ ‬ليس‭ ‬بهذه‭ ‬البساطة‭ ‬كما‭ ‬يقترح‭ ‬البعض‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لذلك‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نتخذ‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬بإعلان‭ ‬القرار‭ ‬وشرح‭ ‬سبب‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭. ‬دعونا‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‮»‬‭.‬

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