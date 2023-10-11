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إندونيسيا تنوي استضافة كأس العالم 2034 مع أستراليا

10/11/2023 7:17:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

جاكرتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تجري‭ ‬إندونيسيا‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬أستراليا‭ ‬لتقديم‭ ‬ملف‭ ‬مشترك‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬رغم‭ ‬إعلان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬دعم‭ ‬ملف‭ ‬ترشّح‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لرئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬دعا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وأوقيانيا‭ ‬لتقديم‭ ‬ملفات‭ ‬الترشح‭ ‬لنسخة‭ ‬2034،‭ ‬بعد‭ ‬تسمية‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬للمغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وسيكون‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخطابات‭ ‬التأكيدية‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬المهتمة‭ ‬بالترشُّح‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬ويُصادق‭ ‬كونغرس‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬الاستضافة‭ ‬النهائي‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬إريك‭ ‬توهير‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬الوزير‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لنادي‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي،‭ ‬إن‭ ‬جاكرتا‭ ‬وكانبيرا‭ ‬قد‭ ‬تعدان‭ ‬الملف‭ ‬الخاص‭ ‬بهما‭.‬

ذكر‭ ‬لمراسلين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬أثار‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لفيفا‭ ‬في‭ ‬رواندا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬وان‭ ‬المحادثات‭ ‬مستمرة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬انذاك،‭ ‬قالت‭ ‬أستراليا‭ (‬فلنذهب‭ ‬معاً‭)‬،‭ ‬أجبت‭ (‬حسناً،‭ ‬نحن‭ ‬مستعدّون‭) ‬الأمر‭ ‬متروك‭ ‬لحكومة‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬بالتحدّث‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬ان‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬المحدّد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فيفا‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬سرّع‭ ‬المحادثات،‭ ‬وأنه‭ ‬أثار‭ ‬المسألة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الإندونيسي‭ ‬جوكو‭ ‬ويدودو‭ ‬الذي‭ ‬ردّ‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬‮«‬سألني‭ ‬الطرف‭ ‬الأسترالي‭ ‬مجدداً‭ (‬دعونا‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬بجدية‭)‬‮»‬‭.‬

وتشمل‭ ‬خيارات‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬مع‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬أو‭ ‬إندونيسيا‭ ‬وأستراليا‭ ‬مع‭ ‬ماليزيا‭ ‬وسنغافورة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬منفتحين‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخيارات،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أمامنا‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬مهلة‭ ‬الترشّح‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬أستراليا‭ ‬عبّرت‭ ‬عن‭ ‬اهتمامها‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استضافتها‭ ‬الناجحة‭ ‬لنهائيات‭ ‬السيدات‭ ‬بالتشارك‭ ‬مع‭ ‬جارتها‭ ‬نيوزيلندا‭. ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬جيمس‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬رؤيتنا‭ ‬تمتد‭ ‬محلياً‭ ‬وعالمياً‭. ‬نكون‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬عندما‭ ‬نجلب‭ ‬أبرز‭ ‬البطولات‭ ‬لجماهيرنا‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬آفاق‭ ‬أستراليا‭ ‬وطموحها‭ ‬باستضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2034،‭ ‬قال‭ ‬جونسون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شكّ،‭ ‬ستستضيف‭ ‬أستراليا‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭. ‬وهل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬أفضل‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات؟‮»‬‭.‬

وتتضمّن‭ ‬الاستضافات‭ ‬الكبرى‭ ‬لأستراليا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬احتضان‭ ‬أولمبياد‭ ‬2032‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بريزبين‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬انه‭ ‬يدرس‭ ‬خيارات‭ ‬الترشّح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التطرّق‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وفيما‭ ‬ذكر‭ ‬توهير‭ ‬ان‭ ‬فكرة‭ ‬ترشح‭ ‬إندونيسيا‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬غرقت‭ ‬الكرة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬في‭ ‬الجدل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

قُتل‭ ‬135‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬تدافع‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬جاوة،‭ ‬وخسرت‭ ‬البلاد‭ ‬شرف‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬الدولة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسلمة‭ ‬استضافة‭ ‬منتخب‭ ‬اسرائيل‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭.‬

وبعد‭ ‬ترشح‭ ‬السعودية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2034،‭ ‬سارع‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬لإعلان‭ ‬دعمه‭ ‬للدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭.‬

قال‭ ‬رئيسه‭ ‬الشيخ‭ ‬البحريني‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لملاحظة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قام‭ ‬بإعلان‭ ‬نيته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬ملف‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034،‭ ‬وكل‭ ‬أسرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭ ‬ستقف‭ ‬متوحدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مبادرة‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

ودخلت‭ ‬السعودية‭ ‬بقوّة‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬سوق‭ ‬انتقالات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬فضمّت‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬المحترفين‭ ‬لديها‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬عهد‭ ‬الجذب‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬برواتب‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مصدّر‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ثم‭ ‬لحق‭ ‬به‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭...‬

وتُعدّ‭ ‬الرياضة‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬الأجندة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬لتحويل‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للسياحة‭ ‬والأعمال‭ ‬مع‭ ‬تحويل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادره‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭.‬





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