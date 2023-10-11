فيفا تغلق باب التصويت لجوائزها لعام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفئات‭ ‬لجوائز‭ ‬فيفا‭ ‬للأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬صوت‭ ‬متفرق‭ ‬على‭ ‬المرشحين‭.‬

وصوت‭ ‬المشجعون‭ ‬باختياراتهم‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعبة،‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬وأفضل‭ ‬مدرب‭ ‬للسيدات،‭ ‬وأفضل‭ ‬مدرب‭ ‬للرجال،‭ ‬وأفضل‭ ‬حارسة‭ ‬مرمى،‭ ‬وأفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى،‭ ‬وجائزة‭ ‬فيفا‭ ‬بوشكاش،‭ ‬وجائزة‭ ‬الجماهير،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وسيتم‭ ‬الآن‭ ‬عد‭ ‬جميع‭ ‬الأصوات‭ ‬بواسطة‭ ‬مراجع‭ ‬داخلي‭ ‬مستقل،‭ ‬قبل‭ ‬إعلان‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القادمة،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬للاحتفال‭ ‬بإنجازات‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬الرائدين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬والنساء‭.‬

وكشف‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬قوائم‭ ‬المرشحين‭ ‬لجوائز‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحات‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬اسم‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬الفائزة‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬لاعبات‭ ‬إسبانيات‭ ‬في‭ ‬القائمة،‭ ‬وتشمل‭ ‬القائمة‭ ‬أيضًا‭ ‬أربع‭ ‬لاعبات‭ ‬من‭ ‬إنجلترا،‭ ‬وثلاث‭ ‬لاعبات‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬ضمت‭ ‬16‭ ‬لاعبة‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬12‭ ‬مرشحًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬والمرشح‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مدربي‭ ‬الكرة‭ ‬النسائية‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬القائمة‭ ‬اسم‭ ‬إيما‭ ‬هايس‭ ‬وسارينا‭ ‬ويجمان‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارسة‭ ‬مرمى‭ ‬فقد‭ ‬ضمت‭ ‬اسم‭ ‬ماري‭ ‬إيربس‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬القفاز‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات،‭ ‬بجانب‭ ‬كاتالينا‭ ‬كوي،‭ ‬وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬خمسة‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬قارات‭ ‬مختلفة‭.‬















