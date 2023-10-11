فيفا تغلق باب التصويت لجوائزها لعام 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
زيوريخ - (د ب أ): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء انتهاء عملية التصويت من قبل المشجعين في جميع الفئات لجوائز فيفا للأفضل في العالم لعام 2023 ، التي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين.
وصوت المشجعون باختياراتهم لأفضل لاعبة، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى، وجائزة فيفا بوشكاش، وجائزة الجماهير، وذلك منذ إعلان المرشحين في شهر سبتمبر الماضي.
وسيتم الآن عد جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل إعلان القائمة النهائية في الأسابيع القادمة، وبعدها سيتم تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع الجوائز للاحتفال بإنجازات اللاعبين والمدربين الرائدين في كرة القدم للرجال والنساء.
وكشف فيفا في 14 سبتمبر الماضي عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.
وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة اسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، التي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا، وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا أن القائمة ضمت 16 لاعبة.
وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا، بالإضافة إلى الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي والمرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، أما بالنسبة إلى مدربي الكرة النسائية فقد ضمت القائمة اسم إيما هايس وسارينا ويجمان.
وبالنسبة إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى فقد ضمت اسم ماري إيربس الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة.
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