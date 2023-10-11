الفراعنة يحكمون قبضتهم على السجل الذهبي بكأس إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رغم‭ ‬هزيمته‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للنسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬هيمنته‭ ‬على‭ ‬السجل‭ ‬الذهبي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينتظر‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التالية‭ ‬بكوت‭ ‬ديفوار،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭.‬

وحرم‭ ‬المنتخب‭ ‬السنغالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬بالبطولة‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬4‭ / ‬2‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للنسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬بالكاميرون‭.‬

ويستحوذ‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ (‬الفراعنة‭) ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬منها‭ ‬كونه‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬برصيد‭ ‬25‭ ‬نسخة،‭ ‬قبل‭ ‬مشاركته‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة،‭ ‬إضافة‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬نسخ‭ ‬مقابل‭ ‬خمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬للمنتخب‭ ‬الكاميروني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الذهبي‭ ‬للبطولة‭ ‬بفارق‭ ‬لقب‭ ‬واحد‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬غانا‭ ‬صاحب‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬برصيد‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭.‬

والقائمة‭ ‬التالية‭ ‬توضح‭ ‬السجل‭ ‬الذهبي‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها‭ ‬طبقا‭ ‬لعدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ :‬

سبعة‭ ‬ألقاب‭: ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ (‬1957‭ ‬و1959‭ ‬و1986‭ ‬و1998‭ ‬و2006‭ ‬و2008‭ ‬و2010‭ .(‬

خمسة‭ ‬ألقاب‭: ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني‭ (‬1984‭ ‬و1988‭ ‬و2000‭ ‬و2002‭ ‬و2017‭) .‬

أربعة‭ ‬ألقاب‭: ‬المنتخب‭ ‬الغاني‭ (‬1963‭ ‬و1965‭ ‬و1978‭ ‬و1982‭) .‬

ثلاثة‭ ‬ألقاب‭: ‬المنتخب‭ ‬النيجيري‭ (‬1980‭ ‬و1994‭ ‬و2013‭) .‬

لقبان‭: ‬الجزائر‭ (‬1990‭ ‬و2019‭) - ‬المنتخب‭ ‬الإيفواري‭ (‬1992‭ ‬و2015‭) - ‬منتخب‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ (‬1968‭ ‬و1974‭) .‬

لقب‭ ‬واحد‭: ‬إثيوبيا‭ (‬1962‭) - ‬السودان‭ (‬1970‭) - ‬الكونغو‭ (‬1972‭) - ‬المغرب‭ (‬1976‭) -

‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ (‬1996‭) - ‬تونس‭ (‬2004‭) - ‬زامبيا‭ (‬2012‭) - ‬السنغال‭ (‬2021‭) .‬