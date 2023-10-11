الفراعنة يحكمون قبضتهم على السجل الذهبي بكأس إفريقيا

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة 11 تشرين الأول/أكتوبر (د ب أ): رغم هزيمته في المباراة النهائية للنسخة الماضية، واصل المنتخب المصري هيمنته على السجل الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وهو ما ينتظر استمراره في النسخة التالية بكوت ديفوار، بغض النظر عن هوية الفائز باللقب.
وحرم المنتخب السنغالي لكرة القدم نظيره المصري من تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية بعدما توج بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة بتغلبه على نظيره المصري 4 / 2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للنسخة الثالثة والثلاثين بالكاميرون.
ويستحوذ المنتخب المصري (الفراعنة) على العديد من الأرقام القياسية في البطولة منها كونه أكثر الفرق مشاركة في النهائيات برصيد 25 نسخة، قبل مشاركته المرتقبة في النسخة الجديدة، إضافة للفوز باللقب في سبع نسخ مقابل خمسة ألقاب للمنتخب الكاميروني صاحب المركز الثاني في السجل الذهبي للبطولة بفارق لقب واحد أمام منتخب غانا صاحب للمركز الثالث في القائمة برصيد أربعة ألقاب.
والقائمة التالية توضح السجل الذهبي للبطولة على مدار تاريخها طبقا لعدد مرات الفوز باللقب :
سبعة ألقاب: المنتخب المصري (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 .(
خمسة ألقاب: المنتخب الكاميروني (1984 و1988 و2000 و2002 و2017) .
أربعة ألقاب: المنتخب الغاني (1963 و1965 و1978 و1982) .
ثلاثة ألقاب: المنتخب النيجيري (1980 و1994 و2013) .
لقبان: الجزائر (1990 و2019) - المنتخب الإيفواري (1992 و2015) - منتخب الكونغو الديمقراطية (1968 و1974) .
لقب واحد: إثيوبيا (1962) - السودان (1970) - الكونغو (1972) - المغرب (1976) -
جنوب أفريقيا (1996) - تونس (2004) - زامبيا (2012) - السنغال (2021) .
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