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في كأس الأمم الإفريقية..نيجيريا والكاميرون لتفادي المغرب والسنغال

10/11/2023 7:17:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تأمل‭ ‬منتخبات‭ ‬نيجيريا‭ ‬والكاميرون‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬الوقوع‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬رابع‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬والسنغال‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة،‭ ‬خلال‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬النسخة‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المقررة‭ ‬مطلع‭ ‬2024،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭.‬

وتستضيف‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬نسخة‭ ‬2023‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬ويوليو‭ ‬الماضيين‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬و11‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مدن،‭ ‬لتجنّب‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف‭. ‬

وبذلك،‭ ‬ستُقام‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬بعد‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬مطلع‭ ‬2022،‭ ‬عقب‭ ‬تأجيلها‭ ‬جراء‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬

وستكون‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬المغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬ومصر‭ ‬وتونس‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الاول،‭ ‬باستثناء‭ ‬موريتانيا‭ (‬3‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستتحاشى‭ ‬التواجه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بينها‭ ‬أقله‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭. ‬

لكنها‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬منتخبات‭ ‬عريقة‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني،‭ ‬وأبرزها‭ ‬نيجيريا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬هدافها‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن،‭ ‬غانا‭ ‬المتوّجة‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬والكاميرون‭ ‬بطلة‭ ‬القارة‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭. ‬

ورغم‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الافريقي‭ ‬والأربعين‭ ‬عالمياً،‭ ‬ستتواجد‭ ‬نيجيريا‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬لأن‭ ‬التقليد‭ ‬يفرض‭ ‬تواجد‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬علماً‭ ‬بان‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬القاري‭. ‬

ورغم‭ ‬سجلّه‭ ‬الضعيف‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬باحرازه‭ ‬اللقب‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬اثيوبيا،‭ ‬يدخل‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي،‭ ‬المصنف‭ ‬13‭ ‬عالمياً،‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬بصفته‭ ‬مرشحاً‭ ‬قوياً‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب‭. ‬

دخل‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الاطلس‮»‬‭ ‬تاريخ‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬عندما‭ ‬أصبح‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬عربي‭ ‬وافريقي‭ ‬يبلغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يخسر‭ ‬امام‭ ‬فرنسا‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أطاح‭ ‬منتخبي‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭. ‬

ونجح‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬منصبه‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الخطوط،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ ‬وخط‭ ‬الدفاع‭ ‬بقيادة‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭ ‬واشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬وخط‭ ‬الوسط‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬سفيان‭ ‬امرابط‭ ‬وعز‭ ‬الدين‭ ‬اوناحي‭ ‬والهجوم‭ ‬بقيادة‭ ‬يوسف‭ ‬النصيري‭. ‬

ورفع‭ ‬الركراكي‭ ‬السقف‭ ‬عالياً‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشدّداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬الصحف‭ ‬المغربية‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬بلوغ‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الامم‭ ‬الافريقية‭. ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نحقق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬سأرحل‭ ‬بقرار‭ ‬شخصي‭ ‬مني‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬للاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬بأننا‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬ملوك‭ ‬العالم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬ملوك‭ ‬قارتنا‭. ‬الجميع‭ ‬يريد‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬المغرب‭ ‬بعد‭ ‬نتائجنا‭ ‬في‭ ‬قطر‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يجعل‭ ‬مهمتنا‭ ‬أصعب،‭ ‬لكنه‭ ‬ايضا‭ ‬يحفز‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقي‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مستوياتهم‭ ‬وانا‭ ‬أرحب‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

‭- ‬مصر‭ ‬تعوّل‭ ‬مجدداً‭ ‬على‭ ‬صلاح‭ ‬ ‭ ‬أما‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الالقاب‭ (‬7‭) ‬ووصيف‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬فسيكون‭ ‬بقيادة‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬أيضاً،‭ ‬أبرزهم‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬وعمر‭ ‬مرموش‭ ‬اللذان‭ ‬يتألقان‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الالماني‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعوّل‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬هو‭ ‬الاخر‭ ‬على‭ ‬نجومه‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬جناح‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭. ‬

أما‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬وخرجت‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فتعوّل‭ ‬على‭ ‬نجم‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬حنبعل‭ ‬المجبري‭ ‬ويوسف‭ ‬المساكني‭ ‬من‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭. ‬

وتوزّع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ24‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬بواقع‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬يتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬الاقصائي،‭ ‬بالاضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬اربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬ياسين‭ ‬ادريس‭ ‬ديالو‭ ‬بان‭ ‬عملية‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬تعتبر‭ ‬منصّة‭ ‬للبلاد‭ ‬لكي‭ ‬تظهر‭ ‬مدى‭ ‬جاهزيتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

أضاف‭ ‬‮«‬تستطيعون‭ ‬الشعور‭ ‬بالاثارة‭ ‬والتشويق،‭ ‬ليس‭ ‬هنا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬اينما‭ ‬تجولت،‭ ‬تجد‭ ‬الناس‭ ‬يتكلمون‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬القرعة‭ ‬الخميس‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬بفضل‭ ‬جهودنا‭ ‬المتواصلة‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬للعبة‭ ‬والحكومة‭ ‬المحلية،‭ ‬فان‭ ‬البلاد‭ ‬بأكملها‭ ‬تدعم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬ستظهر‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬لإفريقيا‭ ‬ولباقي‭ ‬العالم‭ ‬بانها‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬الامم‭ ‬الافريقية‮»‬‭. ‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬تستضيف‭ ‬فيها‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تتويج‭ ‬منتخب‭ ‬الكاميرون‭ ‬باللقب‭. ‬


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