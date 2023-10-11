مالك نابولي يضغط على غارسيا ويسخر من إنريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حافظ‭ ‬مالك‭ ‬ورئيس‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬على‭ ‬تقليده‭ ‬ومواقفه‭ ‬الإعلامية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬واضعاً‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الحالي‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غارسيا‭ ‬تحت‭ ‬الضغط‭ ‬بسبب‭ ‬البداية‭ ‬السيئة‭ ‬للموسم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يوجه‭ ‬سهام‭ ‬السخرية‭ ‬باتجاه‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬لويس‭ ‬أنريكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لاستلام‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬بطل‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جامعات‭ ‬روما‭ ‬‮«‬معه‭ (‬غارسيا‭)‬،‭ ‬أواجه‭ ‬وقتاً‭ ‬سيئاً‭. ‬أنا‭ ‬رجل‭ ‬أعمال،‭ ‬ومن‭ ‬واجبي‭ ‬أن‭ ‬أهتم‭ ‬بعملي‭. ‬سأتخذ‭ ‬القرارات‭ ‬الصحيحة‭ ‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت‭. ‬عليك‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬دائماً‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للتفكير‭. ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬متسرع‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬سيء‮»‬‭.‬

وازداد‭ ‬وضع‭ ‬غارسيا‭ ‬صعوبة‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬نابولي‭ ‬هزيمته‭ ‬الثانية‭ ‬توالياً‭ ‬بين‭ ‬جمهوره،‭ ‬بخسارته‭ ‬الأحد‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭.‬

ودخل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬2‭-‬3‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصالح‭ ‬مشجعيه‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬فيورنتينا‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يتحقق،‭ ‬فمني‭ ‬بهزيمته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬عند‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬متراجعاً‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬لصالح‭ ‬فيورنتينا‭ ‬بالذات‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الفريقان‭ ‬على‭ ‬المسافة‭ ‬ذاتها‭.‬

وأقر‭ ‬غارسيا‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬خلفاً‭ ‬للوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬الراحل‭ ‬بعد‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬1990‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتسلم‭ ‬لاحقاً‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬الشخصية‭ ‬بالقول‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬فيورنتينا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نكون‭ ‬قاسيين‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬اللاعبين،‭ ‬أنا‭ ‬مسؤول‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ابن‭ ‬الـ59‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فقدنا‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬وتعزيز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نستعيده‭ ‬بسرعة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهزيمة،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬رئيسه‭ ‬لطيفاً‭ ‬تجاهه،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭.‬

وقال‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تأتي‭ ‬بمدرب‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يعرف‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإيطالية‭ (‬درب‭ ‬غارسيا‭ ‬فريق‭ ‬روما‭ ‬بين‭ ‬2013-2016‭)‬،‭ ‬قد‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبات،‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

ووفق‭ ‬الصحافة‭ ‬الرياضية‭ ‬الإيطالية،‭ ‬فإن‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمستقبل‭ ‬غارسيا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الكرواتي‭ ‬إيغور‭ ‬تودور‭ (‬من‭ ‬دون‭ ‬ناد‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭) ‬وأنتونيو‭ ‬كونتي‭ (‬المقال‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭) ‬المرشحين‭ ‬الأبرز‭ ‬لخلافته‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قرر‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬خدماته‭.‬

وكشف‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬خليفة‭ ‬لسباليتي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬كان‭ ‬لدي‭ ‬تياغو‭ ‬موتا‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬بدل‭ ‬مدرب‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ (‬سباليتي‭)‬‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسخر‭ ‬من‭ ‬لويس‭ ‬أنريكي‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬الاشراف‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

وقال‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬وإسبانيا‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬من‭ ‬الجيد‭ ‬أنه‭ ‬ذهب‭ ‬الى‭ ‬فرنسا،‭ ‬انظروا‭ ‬ماذا‭ ‬يفعل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬ساخرة‭ ‬الى‭ ‬الخسارة‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬وتواجده‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يقنعني‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬المناقشات‭ ‬التي‭ ‬أجريناها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‮»‬‭.‬