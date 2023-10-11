نادال يعود إلى الملاعب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ملبورن،‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيعود‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الإسباني‭ ‬المخضرم‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬المنظّمون‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬وركه‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬عينه‭. ‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬نادال‭ ‬صاحب‭ ‬22‭ ‬لقبا‭ ‬كبيرا‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الامريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭. ‬

وخضع‭ ‬ابن‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لعمليتين‭ ‬جراحيتين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تعافيه‭ ‬الطويلة،‭ ‬وصرح‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬اتخاذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬لمحاولة‭ ‬العودة‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬كان‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬كريغ‭ ‬تايلي‭ ‬إن‭ ‬نادال‭ ‬والاسترالي‭ ‬نيك‭ ‬كيريوس‭ ‬سيعودان‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭. ‬

وقال‭ ‬تايلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بطلنا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬يبذل‭ ‬جهودا‭ ‬شاقة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تعافيه‭ ‬طوال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬لطالما‭ ‬يقدم‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يشك‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التنافس‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬ويتطلع‭ ‬قدما‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬ملبورن‭ ‬في‭ ‬يناير‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬نادال‭ ‬الفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬ألمح‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الأخير‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬الماتادور‮»‬‭ ‬لقناة‭ ‬موفيستار‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬عامي‭ ‬الأخير،‭ ‬أكرر‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬تأكيد‭ ‬ذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‮»‬‭.

‬ويأمل‭ ‬منظمو‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا،‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬الغراند‭ ‬سلام،‭ ‬أن‭ ‬يستطيع‭ ‬نادال‭ ‬منافسة‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬والمهيمن‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬الأسترالية‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬ألقاب،‭ ‬آخرها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

كما‭ ‬يشكل‭ ‬كيريوس‭ ‬خطرا‭ ‬محتملا‭ ‬على‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بعد‭ ‬خضوعه‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬