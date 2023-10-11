ديميتروف يقصي ألكاراس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وضع‭ ‬البلغاري‭ ‬غريغور‭ ‬ديميتروف،‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً،‭ ‬حداً‭ ‬لهزائمه‭ ‬أمام‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬الثاني‭ ‬وأقصاه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬الأربعاء‭ ‬المواجهة‭ ‬الثالثة‭ ‬بين‭ ‬ألكاراس‭ ‬وديميتروف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬البلغاري‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لدورة‭ ‬مدريد‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬وربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬لندن،‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬بينهما‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬البلغاري‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لدورة‭ ‬باريس‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭. ‬

وبذلك،‭ ‬أنهى‭ ‬ديميتروف‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬مشوار‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬عند‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬مخيبة‭ ‬أخرى،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الإسباني‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬مشواره‭ ‬أيضاً‭ ‬عند‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭. ‬

وقال‭ ‬البلغاري،‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬2017،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مازلت‭ ‬هنا،‭ ‬لن‭ ‬أذهب‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مكان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬محاولة‭ ‬استعادة‭ ‬مستواه‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬أوصله‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭. ‬

ولحق‭ ‬ألكاراس‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬والدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الثالث‭ ‬واليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬الرابع‭ ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬السادس‭ ‬والنرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬الثامن‭ ‬والألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬التاسع‭ ‬الذين‭ ‬ودعوا‭ ‬الدورة‭ ‬باكراً‭ ‬أيضاً‭. ‬

وكان‭ ‬الإسباني‭ ‬البالغ‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬السابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والخروج‭ ‬منتصراً‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬العائدة‭ ‬الى‭ ‬الرزنامة‭ ‬بعدما‭ ‬غابت‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬لكن‭ ‬مشواره‭ ‬توقف‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬عانى‭ ‬منذ‭ ‬بدايته‭ ‬إذ‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬إرساله‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬مانحاً‭ ‬البلغاري‭ ‬فرصة‭ ‬التقدم‭ ‬3‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬4‭-‬2‭. ‬

لكن‭ ‬بطل‭ ‬ويمبلدون‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬2022‭ ‬رد‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬العاشر‭ ‬وأدرك‭ ‬التعادل‭ ‬5‭-‬5‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬البلغاري،‭ ‬ثم‭ ‬فاز‭ ‬بإرساله‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتزع‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬7‭-‬5‭ ‬بعد‭ ‬52‭ ‬دقيقة‭. ‬

وعاد‭ ‬ألكاراس‭ ‬للتخلف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بخسارته‭ ‬شوط‭ ‬الإرسال‭ ‬الأول،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬بتخلفه‭ ‬1‭-‬3‭ ‬ثم‭ ‬2‭-‬5‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬إرساله‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬السابع،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسمها‭ ‬ديميتروف‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬6‭-‬2‭. ‬

ثم‭ ‬استهل‭ ‬البلغاري‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬أيضاً‭ ‬بانتزاع‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬إرسال‭ ‬الإسباني‭ ‬ليتقدم‭ ‬2‭-‬1‭ ‬و3‭-‬1،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬كافياً‭ ‬للسير‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬وإنهائها‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬حاسماً‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و10‭ ‬دقائق‭. ‬

ورأى‭ ‬البلغاري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬مطاردة‭ ‬بين‭ ‬القط‭ ‬والفأرة‭. ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬يتوجب‭ ‬علي‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل‮»‬‭. ‬

ويلتقي‭ ‬ديميتروف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ (‬وصل‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬عام‭ ‬2017‭) ‬والسابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬ألف‭ ‬نقطة‭ ‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬فيها‭ ‬لقباً‭ ‬وحيداً‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬سينسيناتي،‭ ‬التشيلي‭ ‬نيكولاس‭ ‬خارّي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬شفارتسمان‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و5‭-‬7‭ ‬و6‭-‬3‭. ‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة،‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الأمريكي‭ ‬دجاي‭ ‬دجاي‭ ‬وولف‭ ‬بسهولة‭ ‬تامة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬ليواجه‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬الخامس‭ ‬والأمريكي‭ ‬الآخر‭ ‬تومي‭ ‬بول‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬



