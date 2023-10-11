1128 شهيدا و5489 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في الضفة وغزة

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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.

م.ع

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