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- Amman Net)
الملك عبدالله الثاني يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة 19 بشقيه (النواب والأعيان)
بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي اعتبارا من اليوم، وينتهي في السادس والعشرين من الشهر الجاري
مديرية الأمن العام، تعلن الأربعاء عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ 1250 مسافرا فقط بالمغادرة.
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تؤكد أن أولى طائرات المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة ستنطلق ظهر الأربعاء
الناطق باسم حماس محمد حمادة، يؤكد عدم وجود أي خيارات للتهدئة حاليا، في ظل استمرار القصف العنيف من الاحتلال الإسرائيلي.
استشهاد 31 فلسطينيا وإصابة آخرين، ليلة الثلاثاء الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء الى 950 فلسطينيا واصابة 5000 آخرين
تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 1128 شهيدا و5489 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في الضفة وغزة 10/11/2023 - 22:22 عمان ن
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في الضفة وقطاع غزة إلى 1128 شهيدا، و5489 جريحا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء ارتفعت في قطاع غزة إلى 1100 شهيد، و5339 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا، و150 مصابا، وأن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.
م.ع
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