اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/11/2023 7:09:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.
MENAFN11102023000208011052ID1107228713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.