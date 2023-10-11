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اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

10/11/2023 7:09:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر ، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.




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