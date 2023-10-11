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كتائب القسام تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين

10/11/2023 7:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لإطلاق صليات صاروخية كثيفة باتجاه العديد من المناطق الإسرائيلية في إطار الرد استهداف بيوت المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال الإعلام الحربي للقسام في بيان: "ضمن معركة طوفان الأقصى.. الساعة 09:00 مساء: سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية".

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