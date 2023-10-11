كتائب القسام تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشر الإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام مقطع فيديو لإطلاق صليات صاروخية كثيفة باتجاه العديد من المناطق الإسرائيلية في إطار الرد استهداف بيوت المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال الإعلام الحربي للقسام في بيان: "ضمن معركة طوفان الأقصى.. الساعة 09:00 مساء: سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة ردا على المجازر واستهداف البيوت المدنية".
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