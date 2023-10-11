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الاحتلال يغلق مدخل بلدة في سلفيت

10/11/2023 7:09:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل قرية ياسوف شمال سلفيت.
وأفادت مصادر ، بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال أغلقت مدخل ياسوف الرئيس بالسواتر الترابية.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أغلقت خلال الساعات الأخيرة غالبية البوابات الحديدية المقامة على مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، وانتشرت بكثافة عند تلك البوابات.




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