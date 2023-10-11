الاحتلال يغلق مدخل بلدة في سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل قرية ياسوف شمال سلفيت.
وأفادت مصادر ، بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال أغلقت مدخل ياسوف الرئيس بالسواتر الترابية.
الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أغلقت خلال الساعات الأخيرة غالبية البوابات الحديدية المقامة على مداخل قرى وبلدات محافظة سلفيت، وانتشرت بكثافة عند تلك البوابات.
MENAFN11102023000208011052ID1107228711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.