ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 175 نقطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، 175 نقطة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي عند 84 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز 65 نقطة ليغلق على 33804 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 96 نقطة ليصل الى 13659 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 18 نقطة ليغلق عند 4376 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1771 نقطة، بانخفاض 4 نقاط عن يوم أمس.
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