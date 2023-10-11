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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 175 نقطة

10/11/2023 7:09:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، 175 نقطة فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي عند 84 دولارا للبرميل الواحد.


وارتفع مؤشر داو جونز 65 نقطة ليغلق على 33804 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 96 نقطة ليصل الى 13659 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 18 نقطة ليغلق عند 4376 نقطة، فيما استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، عند 1771 نقطة، بانخفاض 4 نقاط عن يوم أمس.

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